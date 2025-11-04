涉跨境詐騙、洗黑錢 港警凍結太子集團27.5億港元資產

柬埔寨民眾駕車經過金邊的一家太子銀行。（歐新社檔案照）

香港 警察宣布展開對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙 及洗黑錢的集團進行財富調查，凍結有關集團約27.5億港元資產，這一集團被指是柬埔寨太子集團創始人陳志。在此之前，香港證監會及保監局出手，將太子集團關聯保險 經紀與證券公司牌照暫時吊銷。

柬埔寨電訊詐騙園區幕後主腦、「太子集團」創辦人陳志，已被英國、美國及新加坡等多個國家聯手制裁，對其提出起訴、制裁、凍結資產，還已沒收其150億美元比特幣。

香港警方四日宣布，對一個國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團展開調查，凍結有關集團市值約27.5億港元資產。

警方稱是根據多方面的情報及資料搜集後，主動針對一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團作財富調查。經深入分析與集團有關的多間公司及相關銀行帳戶的資金流向後，發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行。截至四日，香港警方凍結有關集團市值約27.5億港元資產，當中包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團的犯罪得益。

香港警方說，警務處財富情報及調查科正積極跟進調查有關案件，暫未有人被捕。又說香港警方一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙及洗黑錢罪行。會加強與其他執法機關、銀行業界和相關方合作，共同打擊涉及詐騙的犯罪團伙及跨境、跨國犯罪組織。

在香港警方行動之前，香港證監會及保監局先行出手，將太子集團關聯保險經紀與證券公司牌照暫時吊銷，備註顯示「終止了受規管活動業務」。

香港證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司，於《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註顯示「終止了受規管活動業務」。

香港保監局網站有關於相關證券公司Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件更新，保監局的執行措施包括持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》規定的任何受規管活動；而且不得收取、持有或處理條任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監管要求並已獲得保監局事先書面同意等，生效日期為十月二十八日。