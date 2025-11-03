廣東水庫放生逾千貓「驚逃落水」 水源恐遭汙染

我的頻道

中國新聞組／即時報導
划槳板的目擊者救下落水小貓。(視頻截圖)
近日有網友在社群平台發布影片，稱廣東清遠迎咀水庫有人放生數百隻貓，有許多貓隻落水，引發網路熱議，民眾也擔憂汙染水庫水源，及可能對生態造成危害；目前有多名愛心人士及志工救助被放生的貓隻，相關部門正在追查放生者，官方則通報主要水質指標均達標。

據澎湃新聞、紅星新聞等報導，影片拍攝者稱「11月1日兩車貓已抵達山上，準備卸貨」，畫面中兩輛大卡車的車廂裝滿貓籠，工作人員正逐籠搬運。影片文案顯示，此次放生的貓咪包括4565斤「中貓」（每斤5元）、879斤「大貓」（每斤8.5元），加上700元運費，合計5444斤約1120隻貓，總花費3萬997元人民幣(約4353美元)。

目前，該帳號相關放生影片已顯示違規或被作者刪除。廣東清遠市清城區龍塘鎮人民政府發布通報稱，「經核查，現場山林發現有部分貓隻，山路旁有遺留貓糧」，已安排工作人員巡查，並發動周邊熱心群眾認領。

新京報報導，影片顯示一群人戴著口罩在水庫邊的樹林中放生貓，不少貓受驚嚇後爬到樹上，有的貓因受驚跳入水中。還有影片顯示，幾名在現場划槳板的路人將落水的貓救上岸。

一名目擊者則表示，「貓哇的一下都跑了出來，許多貓被驚嚇過度，都往前跑，也不管是不是水，好幾隻貓都掉到水裡面去了。這哪裡是善？」

參與救援志工表示，2日下午起，各地動保志工、愛心人士陸續趕赴現場救援。據報導，放生區域位於水庫周邊山林，道路崎嶇難行，一般車輛無法駛入，多數志工須徒步攜帶救援物資進入核心區域搜尋。

志工指出，「現場的貓有本土田園貓，也有不少品種寵物貓，推測可能是被盜或被棄養。」報導指出，3日當地降雨，部分貓咪淋雨後精神萎靡，「貓咪經長途運輸本就容易感染貓瘟，集中安置後交叉感染風險更高，有的貓趴在原地不動，明顯生病了，有貓已經死亡。」

迎咀水庫並非首次發生此類放生事件。2023年8月底，水庫水源保護區曾出現大量病死貓，經查係人為放生所致。當時現場清點出近60隻死貓和100多隻活貓。

現場被救助的貓隻。（取材自新京報）
