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習近平與川普通話 籲避免台獨份子把雙方拖入衝突對抗

特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）的直接對話何時發生，近期一直受到關注，兩人並在5日舉行通話。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照片)
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）的直接對話何時發生，近期一直受到關注，兩人並在5日舉行通話。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平5日與美國總統川普通電話，他強調，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中國嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。他也歡迎川普訪問中國，針對台灣議題也發出警告，呼籲「避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

據央視新聞，6月5日晚間習近平應約同川普通電話。習近平指出，校正中美關係這艘大船的航向，「需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要」。

他表示根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此，中方是有誠意的，同時也是有原則的。

習近平強調，中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中國嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

對於台灣議題，習近平還特別強調，「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂份子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

消息指川普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。「美方將繼續奉行一個中國政策」。兩國日內瓦經貿會談很成功，「達成了好的協議」。美方願同中國共同努力落實協議。美方歡迎中國留學生來美學習。習近平歡迎川普再次訪問中國，川普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

習近平 川普 中國留學生

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