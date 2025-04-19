中國半導體設備製造大廠創辦人尹志堯 棄美國籍

中微半導體董事長尹志堯。（央廣網）

華人科學家「海歸潮」再添一位新成員，總部設在上海的半導體設備龍頭企業中微半導體創始人尹志堯已放棄美國國籍。港媒《南華早報》指出，尹志堯更改國籍，是當前中美科技戰升級背景下，半導體產業鏈日益分裂的最新跡象。

中微半導體18日發布的年度財報顯示，身兼公司董事長兼執行長的尹志堯已恢復中國國籍。中微2020年至2022年的年報中，尹志堯的國籍仍標註為美國公民 ，而在2023年的年報中則未註明其國籍，意味著他可能在2024年完成國籍變更。

公開資料顯示，現年81歲的尹志堯出生於北京，1968年畢業於中國科學技術大學化學物理系，之後前往洛杉磯加州大學 留學並獲得物理化學博士學位。

他曾在美國應用材料公司、科林集團和英特爾等企業任職，從事製程工程師等職務，並在2004年回到上海成立中微半導體設備公司，該公司是大陸主要的蝕刻和薄膜沉積設備供應商。

美國商務部 在2022年10月推出新規，禁止美國公民在中國特定半導體設施從事晶片開發或生產工作。受新規影響，中微半導體的兩名美籍核心技術高管倪圖強、楊偉去年9月宣布因個人原因辭去公司職務。當時中微強調，兩人的離職「不會對公司現有項目研發進展、持續經營能力、核心競爭力產生重大不利影響」。

中微17日發布2024年年度報告顯示，公司實現營業收入約人民幣90.65億元，增長約44.73%；歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤約人民幣13.88億元，增長約16.51%，主營業務盈利能力持續提升。其中，刻蝕設備作為中微公司核心業務表現尤為亮眼，全年收入約人民幣72.77億元，增長約54.72%。