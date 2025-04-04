中國反制盯上美企 11家涉台軍售企業也遭制裁

美國在2日宣布對中國實施加徵34%對等關稅，中國政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。（美聯社）

美國在2日宣布對中國實施加徵34%對等關稅 ，中國政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。包括將11家與台灣展開軍事技術合作的美國實體列入不可靠實體清單，將16家存在可能危害中國國家安全和利益的行為美國實體列入出口管制管控名單，以及暫停6家美國企業產品輸華資質。

11家美國企業列入不可靠實體清單方面，中國商務部 安全與管制局公告，為維護國家主權、安全和發展利益，依法決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，並禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及禁止上述企業在中國境內新增投資。

中國商務部新聞發言人以「答記者問」形式表示，近年來，斯凱迪奧公司、BRINC無人機公司等11家公司不顧中方強烈反對，與台開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方依法追究其不法責任。

該發言人並強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

16家美國實體列入出口管制管控名單方面，中國商務部安全與管制局公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將高點航空技術公司等16家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止向上述16家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止，特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

中國商務部新聞發言人同樣以「答記者問」形式表示，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中國商務部發布公告決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。

最後在暫停6家美國企業產品輸華資質方面，中國海關總署4日發布第54號和第55號公告，公告稱為保護中國消費者健康，保障中國畜牧業生產安全，由於相關進口產品存在檢驗檢疫問題，決定暫停一家美國涉事企業高粱輸華資質，三家美國涉事企業禽肉骨粉輸華資質，並暫停兩家美國涉事企業禽肉產品輸華。

海關總署的公告並稱，在進口的美國高粱中檢出玉米赤霉烯酮和霉菌總數超標，在進口的美國禽肉骨粉中檢出沙門氏菌；以及在進口的美國雞肉產品中多次檢出中國法定禁用藥物呋喃西林。