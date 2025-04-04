我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前不刷牙 醫生警告：不止傷害牙齒

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

中國反制盯上美企 11家涉台軍售企業也遭制裁

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在2日宣布對中國實施加徵34%對等關稅，中國政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。（美聯社）
美國在2日宣布對中國實施加徵34%對等關稅，中國政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。（美聯社）

美國在2日宣布對中國實施加徵34%對等關稅，中國政府在4日晚間宣布多項反制措施，並有多項針對美國企業。包括將11家與台灣展開軍事技術合作的美國實體列入不可靠實體清單，將16家存在可能危害中國國家安全和利益的行為美國實體列入出口管制管控名單，以及暫停6家美國企業產品輸華資質。

11家美國企業列入不可靠實體清單方面，中國商務部安全與管制局公告，為維護國家主權、安全和發展利益，依法決定將斯凱迪奧公司等11家實體列入不可靠實體清單，並禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及禁止上述企業在中國境內新增投資。

中國商務部新聞發言人以「答記者問」形式表示，近年來，斯凱迪奧公司、BRINC無人機公司等11家公司不顧中方強烈反對，與台開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方依法追究其不法責任。

該發言人並強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

16家美國實體列入出口管制管控名單方面，中國商務部安全與管制局公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將高點航空技術公司等16家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止向上述16家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止，特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

中國商務部新聞發言人同樣以「答記者問」形式表示，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，中國商務部發布公告決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。

最後在暫停6家美國企業產品輸華資質方面，中國海關總署4日發布第54號和第55號公告，公告稱為保護中國消費者健康，保障中國畜牧業生產安全，由於相關進口產品存在檢驗檢疫問題，決定暫停一家美國涉事企業高粱輸華資質，三家美國涉事企業禽肉骨粉輸華資質，並暫停兩家美國涉事企業禽肉產品輸華。

海關總署的公告並稱，在進口的美國高粱中檢出玉米赤霉烯酮和霉菌總數超標，在進口的美國禽肉骨粉中檢出沙門氏菌；以及在進口的美國雞肉產品中多次檢出中國法定禁用藥物呋喃西林。

商務部 關稅

上一則

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

下一則

美企杜邦中國遭立案調查 涉違反壟斷法

延伸閱讀

出口商搶在川普新關稅生效前交貨 空運費率大漲

出口商搶在川普新關稅生效前交貨 空運費率大漲
WSJ分析：川普對貿易、關稅的執著源於房地產背景

WSJ分析：川普對貿易、關稅的執著源於房地產背景
川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入

川普實施對等關稅後 各國高度警戒海量中國製品湧入
美對中加徵關稅 中方反制列管27家美企並提訴WTO

美對中加徵關稅 中方反制列管27家美企並提訴WTO

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
香港首富李嘉誠。路透

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

2025-03-28 12:29
美國是牛肉出口大國，近期牛肉輸中數量從2000噸驟降到54噸。（美聯社）

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

2025-03-28 15:55
世界泳聯也發文送祝福全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋18歲生日願望曝光 最關心的事竟然不是金牌？

2025-03-29 02:18

杭州SUV墜河 夫妻死扒著車窗 有人來救…男1句話征服全網

2025-03-31 07:30
香港首富李嘉誠。(路透)

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

2025-03-29 23:25

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
這家好市多雞蛋1元10個超便宜 華人發帖引來罵聲一片

這家好市多雞蛋1元10個超便宜 華人發帖引來罵聲一片
好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水