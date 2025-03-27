小紅書偷隱私？3天訪問1.7萬次 客服：正常狀況

（取材自快科技）

社交平台小紅書 近日傳出後台高頻獲取用戶位置信息，有人最高3天內被訪問1.7萬次，甚至凌晨未使用軟件時段仍有高頻操作，引發隱私安全疑慮。小紅書官方客服回應，當用戶選擇打開小紅書相關權限，便會就出現上述情況，強調這是正常的，平台不會洩露用戶隱私。

綜合香港01、九派新聞等媒體報導，早在2024年7月，社交平台上就已經有人提出「小紅書一直在獲取定位」的問題，相關筆記超過7萬篇。用戶小V（化名）在好奇之下，點開安卓手機的隱私項目查看，發現近30天內，小紅書應用訪問總量高達9.2萬次，比第二位、只有911次的微信高出許多。全部應用行為記錄顯示，地址訪問高達7.1萬次最頻繁，僅3月25日當天就訪問了2148次。

另一用戶的記錄則顯示，近30天小紅書訪問記錄近5萬次，定位訪問占4.6萬次，且在3月25日18時19分這短短一分鐘內，小紅書就訪問了設備狀態15次、音頻文件7次、視頻文件7次、照片文件7次、剪貼板1次。除此之外，還有用戶曾在豆瓣發帖稱，「小紅書在7天內訪問位置信息5w次！！！最誇張一分鐘內訪問160次。」

發現上述問題後，小V已緊急關閉了小紅書多項訪問權限，改為「訪問時詢問」，之後再次查看訪問數量，發現已恢復正常。小紅書官方客服解釋，是因為「附近」功能需要用戶地址信息，然而小V稱其從未使用過該功能，甚至不問客服的話根本不知道還有這麼個功能。

對此，小紅書官方客服表示，用戶選擇打開小紅書相關權限就會出現這種情況，是正常的，強調平台不會洩露用戶隱私信息，具體問題需將相關錄屏與截圖證明發送至指定郵箱。