CNN：中國打造登陸船和深海電纜切割裝置 專家憂心

從海灘延伸至海上的大型駁船鏈，以及可在深海切斷海底電纜的強大新型切割裝置，中國海事技術創新已引起國防專家的關注，助長外界對其可能在未來犯台行動中扮演角色的擔憂。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管這些新裝置表面上可能具備民間用途，但專家指出，這些技術凸顯中國日益增長的軍事技術實力。

本月一段關於登陸駁船的影片首次在中國社群媒體 上流出，但隨後被迅速刪除。影片顯示，3艘巨型船隻停靠在布滿海藻、漁船與零星遊客的沙灘附近。

這3艘駁船藉由橋樑連接形成一條長800多公尺的巨型堤道，從沙灘一直延伸至海中。

CNN針對影片進行地理位置定位，確定拍攝地點位於廣東省湛江市附近一處公共海灘。湛江是中國海軍南海艦隊總部所在。衛星圖像進一步證實這些駁船的位置。

密契爾航太 研究所（Mitchell Institute）航空航太與中國研究資深常駐研究員達姆（J. Michael Dahm）和前美國海軍官員、新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員舒加特（Thomas Shugart）指出，這些駁船標誌著中國人民解放軍兩棲攻擊能力的重大升級。

達姆指出：「真正創新處在於它們能快速將大量裝備運送到偏遠的海灘、受損港口或地形嚴峻的登陸區，每小時可能可以運送超過數百輛車輛。」

除了打造登陸駁船，中國官方機構研究人員宣稱開發強大的深海電纜切割裝置，能於水深4000公尺切斷世界上最堅固的深海通訊電纜，是目前世上最深海底電纜深度的2倍。

這項新設計裝置上月發表在中國「機械工程」期刊，由南華早報率先披露。

新加坡 南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）說，電纜切割技術通常用於維護用途，技術本身並不值得擔憂。

「令人擔憂的是我們所處的政治環境。」他指出，近來台灣周邊與波羅的海（Baltic Sea）地區的海底電纜遭破壞事件，均涉及中國船隻。

一旦犯台，中國可能會切斷台海周邊的海底電纜，企圖造成民眾恐慌，並可能影響台灣軍方與美國及其他盟友的通訊。

不過，許瑞麟也提到，這項新型電纜切割設計目前可能僅處於試驗階段，「是否已轉化為可投入實際操作的工具，仍是一大問號」。