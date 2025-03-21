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美團Q4營收年增20.1% 經調整淨利14億美元勝預期

記者林宸誼／即時報導
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中國外送平台美團21日港股盤後公布2024年第4季財報及全年財報，其中第4季營收人民幣884.8億元，年增20.1%。(中新社)
中國外送平台美團21日港股盤後公布2024年第4季財報及全年財報，其中第4季營收人民幣884.8億元，年增20.1%。(中新社)

中國外送平台美團21日港股盤後公布2024年第4季財報及全年財報，其中第4季營收人民幣884.8億元，年增20.1%；淨利潤人民幣62.2億元（約8.6億美元），年增180.7%；經調整盈利人民幣98.5億元（14億美元），年增125.1%，勝過預期的人民幣93億元。

去年全年，美團營收為人民幣3,375.9億元，年增22%；淨利潤人民幣358.1億元，年增158%。

財報指出，2024年第4季，美團核心本地商業分部收入年增18.9%，至人民幣656.6億元；淨利年增60.9%，至人民幣129億元；淨利潤與上年相比提升至19.7%。新業務分部收入年增23.5%，至人民幣229.2億元；新業務虧損與上年相比收窄55%，至人民幣21.7億元；經營虧損率與上年相比改善至9.5%。

外賣發展方面，美團稱，去年透過「拼好飯」，大量餐飲商家成功提升銷售額，吸引新客，消費者也獲得更多價格實惠的外賣選擇，平台進一步拓展「拼好飯」供給，加強食品安全管控，提升用戶體驗，激發了更多場景下的消費需求，並提高了消費者的購買頻率。

財報提到，主打即時零售的「美團閃電倉」顯著增長，尤其在低線市場，許多大型傳統零售商積極採用「美團閃電倉」模式。

美團稱，去年到店業務實現亮眼增長，訂單量年增超過65%，年度交易用戶數及年度活躍商家數均創歷史新高。同時留意到消費者對酒店旅遊的需求依然旺，美團在低線市場和低星酒店上的提前佈局，提升供給豐富度和價格吸引力。

此外，美團去年完善新業務營運效率，在B2B餐飲供應鏈、共享單車、共享電單車、餐飲SaaS和共享充電寶等大部分新業務上，進一步鞏固市場地位，將在未來釋放出更大的財務價值。

美團去年進軍中東，利雅得公司透露，美團旗下的國際品牌Keeta已擴展至沙烏地阿拉伯的所有主要城市，用戶基數和訂單量迅速增長。

美團去年累計購買庫藏股2.61億股，涉資人民幣281.6億元，但未有在財報更新有關購買庫藏股指引。公司表示，未來繼續推進行業的數字化轉型，賦能商家營運，釋放消費需求，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。

中國多個網路平台宣布，陸續為外賣員繳交社保或「五險一金」，美團透露，透過深入調研並在相關部門的指導下，制定了一項針對騎手的社保試點方案，預計2025年第2季起開始在部分城市試點實施。

供應鏈 零售商 沙烏地阿拉伯

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