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河南工廠爆炸 3失聯4傷 事發處夷為平地

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河南工廠爆炸 3失聯4傷 事發處夷為平地

中央社台北20日電
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中國河南省項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區今天上午11時許發生爆炸事故，目前已造成3人失聯、4人受傷。(擷自X平台)
中國河南省項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區今天上午11時許發生爆炸事故，目前已造成3人失聯、4人受傷。(擷自X平台)

中國河南省項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區今天上午11時許發生爆炸事故，目前已造成3人失聯、4人受傷。網路訊息顯示，這起爆炸威力不小，除出現陣陣濃煙外，附近民宅玻璃不但被震碎，爆炸處更被夷為平地。

據項城市政府官網公布消息，今天上午11時9分，項城市周口紅旗生物科技有限公司廠區發生爆炸事故。項城市政府啟動應急響應機制，組織消防、公安、醫療、應急管理等相關部門趕赴現場，展開救援處置工作。

截至目前，這起事故造成3人失聯，4人受傷，傷者已送往醫院救治，目前生命跡象平穩，現場明火已撲滅，搜救仍在進行中。

通報聲稱，事故「未發生次生（衍生）災害」，事故原因正在調查中，相關專家已進駐現場展開技術勘查。項城市政府已成立專項工作組，要求全市全面加強安全生產隱患排查整治，嚴防此類事故再次發生。

根據X平台「李老師不是你老師」發布的貼文及影片顯示，大爆炸後出現濃濃煙霧，另有影片顯示附近居民的家中玻璃被震碎。還有照片更顯示，爆炸處已被夷為平地。

貼文指出，附近村莊提醒居民因爆炸產生有毒氣體，要求離開該區域向外疏散。

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