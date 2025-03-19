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海底撈「火鍋小便」獲賠10倍 同桌吃飯的朋友為錢鬧翻

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海底撈上海外灘店上個月底發生的「小便門」，迄今不斷衍生出新風波。（圖／取自微博）
海底撈上海外灘店上個月底發生的「小便門」，迄今不斷衍生出新風波。（圖／取自微博）

上個月24日，兩名17歲男子在「海底撈」上海外灘用餐後向火鍋裡小解引發軒然大波。海底撈3月12日宣布，對2月24日零時至3月8日24時在這家海底撈消費的4109單顧客，全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金賠償。近日賠償到帳了，但卻傳出有當時同桌吃飯的朋友因此翻臉了。

上海新民晚報報導，網友小馬發文表示，3月初她和朋友們吃了海底撈，當時是小馬請客掏錢。昨天收到海底撈退回的餐費和賠償後，本以為這事就過去了。結果有朋友卻在群裡聊到這事問：「這錢我們是不是該平分？」

小馬說，這個錢是賠給埋單的人，「憑啥要一起分？」，「但他們覺得大家都受影響，應該AA分賠償…」小馬問網友，這事該咋辦？到底誰的理？希望能有個高情商的解決方案，因為他不想因為這點錢傷了姐妹的感情。

報導稱，另一名網友陳晨也面臨同席朋友要求平分賠款的問題。陳晨他們一桌共消費人民幣560元（約77美元），由陳晨請客，目前人民幣5600元（約770美元）賠款已到帳。

陳晨18日表示，當天有4個朋友一起吃飯，為平息這件事，原計劃分給他們每人人民幣1000元（約138美元）。但發文後，許多網友勸他不要分這筆錢，這4位朋友只是「飯搭子」和「麻將搭子」，也不算關係非常好的朋友，陳晨因此決定不分這筆錢了。

對於海底撈這筆賠款，不少大陸網友認為同席人也是受害人，也有權利要求賠償；但也有網友認為，如果是請客，埋單的人就沒必要跟大家平分這筆賠償。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建認為，從法律角度來看，收到補償的顧客沒有把錢分給同吃朋友的義務。補償款應由請客者收取，而請客者有權自主決定如何處置這筆補償費用。

對於海底撈「小便門」衍生出新爭端，有網友說：「區區幾千塊就看出人性了」、「就像以前親戚好心幫他上戶口落戶，幾年後他卻要分房產」。但也有網友認為，「不想為這點錢傷感情，那就分給姐妹唄，既然是請客就別想著賺錢，何況是你們幾個一起吃的。分了錢，大家開開心心。」

河南

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