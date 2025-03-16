全力救市 中國官方推出「提振消費專項行動方案」

中國官方持續加強「提振消費」，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「提振消費專項行動方案」。(記者陳政錄／攝影)

中國經濟尚未好轉，官方持續加強「提振消費」，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「提振消費專項行動方案」。方案提出8方面30項重點任務，其中，提到要促進工資性收入合理增長，科學合理提高最低工資標準，同時要加大消費品以舊換新支持力度，用好超長期特別國債資金。此外，還要拓寬財產性收入管道，多措並舉穩住股市。

據新華社報導，上述行動方案所提出的重點任務，包括城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動、完善支持政策。

方案提出，拓寬財產性收入管道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。進一步豐富適合個人投資者投資的債券相關產品品種。

至於消費能力保障支持行動方面，要加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；提高醫療養老保障能力，健全基本養老保險待遇合理調整機制，2025年提高城鄉居民基礎養老金和城鄉居民基本醫療保險 財政補助標準，適當提高退休人員基本養老金。

方案還提到，要更好滿足住房消費需求，持續用力推動房地產 市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力；允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住房；落實促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策；適時降低住房公積金貸款 利率。

同時，要擴大住房公積金使用範圍，支持繳存人在提取公積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸款，加大租房提取支持力度，推進靈活就業人員繳存試點工作。

方案並指，要支持新型消費加快發展。深入實施數字消費提升行動，大力培育品質電商。開展人工智慧+行動，促進人工智慧+消費，加速推動自動駕駛、智能穿戴、超高清視頻、腦機接口、機器人、增材製造等新技術新產品開發與應用推廣，開闢高增長性消費新賽道。

方案稱，要實施優化消費環境3年行動，進一步完善質量標準、信用約束、綜合治理、消費維權等制度。規範網絡銷售、直播帶貨領域全網最低價等不合理經營行為，倡導實價優質，依法嚴厲打擊售賣假冒偽劣產品行為。

此外，方案指，要鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率；支持金融機構按照市場化法治化原則優化個人消費貸款償還方式，有序開展續貸工作；2025年對符合條件的個人消費貸款和消費領域的服務業經營主體貸款給予財政貼息。

方案還稱，要有序減少消費限制。各地區各有關部門要結合實際，及時清理對消費的不合理限制，不得搞一刀切和層層加碼；推動汽車等消費由購買管理向使用管理轉變，分年限保障久搖不中無車家庭購車需求。