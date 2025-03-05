中國經濟成長率目標5%左右 學者：恐釀產能過剩

中國政府工作報告設定2025年經濟成長率目標5%左右。學者剖析，中國得靠加大生產撐起經濟成長率數據，不過在外需不振、內需疲弱等困境下，產出沒有市場去，恐再釀產能過剩問題。（新華社）

中國政府工作報告設定2025年經濟成長率目標5%左右。學者剖析，中國得靠加大生產撐起經濟成長率數據，不過在外需不振、內需疲弱等困境下，產出沒有市場去，恐再釀產能過剩問題。

中國國務院總理李強 今天於人大會議開幕式進行政府工作報告。李強表示，預期今年國內生產毛額成長率5%左右；為了實施更加積極財政政策，今年赤字率擬為4%左右，較去年提高1個百分點，赤字規模人民幣5.66兆元（約7800億美元）。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠5日對中央社解析，中國經濟成長率目標連續3年設定5%左右，這可視作北京所設立的基準線，只要維持經濟成長率5%左右，經濟可以維持相對穩定；不過這不算是一個樂觀的預期。

他表示，中國對於國內生產毛額的計算與其他統計主體不太一樣，其所採計項目大多為生產面，換句話說，各個生產單位、事業單位必須在2025年加大產出以支撐經濟成長率目標5%左右，「這可視作是一個政策訊號」。

「中美貿易戰與主要出口市場經濟衰退是2025年經濟規劃很大變數」，張弘遠說，中美貿易戰與主要出口市場例如美國、歐洲經濟衰退對於中國出口構成限制，加上中國內部消費信心低落，若欲達成經濟成長率目標，僅能靠政府多支出、多花錢。

他提到，在經濟不景氣、稅收減少等狀況下，中國政府想要多支出、多花錢得透過拉高赤字率來進行，這也是這次將赤字率拉到4%原因，中國政府相當地重視財政紀律，這次採取增加赤字率做法確實與過往很不一樣。

張弘遠提到，為了滿足2025年經濟成長率目標，可預期中國將持續加大生產，不過這些產出究竟能不能找到市場、有人消費是個問號，很可能會有產能過剩、供給過剩，對於一般廠商來說，將面臨去庫存問題；對於國家來說，恐有浮濫工程預算狀況。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣對中央社表示，中國「十四五」規劃預期2035年人均國內生產毛額達到中等發展國家水平，勢必得將今年經濟成長率目標設定在5%左右，這與各家機構預期差不多；推估接下來幾年成長目標設定會走緩。

他提到，中國赤字率4%是前所未見新高，過往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，最多也是飆達3.7%。以常規來看，拉高赤字率意味著將更加用力地做政府投資 ，不過在沒有好的投資標的情況下，很難不去質疑「錢到底可以花到哪裡去」。

王國臣指出，中國政府赤字規模5.66兆元，還有超長期特別國債 1.3兆元、特別國債5000億元、地方政府專項債4.4兆元等發行，相當於「印了11.86兆元鈔票」；錢多到氾濫的程度，可是房地產危機導致的信心問題仍尚待解決。