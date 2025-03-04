劉家琨「半路回家」奪建築諾貝爾獎 貝聿銘、王澍後第3人

普立茲克獎評審團指出，2025普立茲克獎建築獎得主劉家琨設計的「西村大院」為自行車和行人提供開放又封閉的空間，宛如一座充滿活力的微型城市，裡面有文化、體育、娛樂、辦公和商業活動，同時允許公眾觀看周圍的自然和建築環境。圖／普立茲克建築獎提供 攝影／淺深攝影

中國建築師劉家琨拿下2025年普立茲克(pritzker prize)建築獎、成為繼貝聿銘、王澍之後，第3位拿下「建築界諾貝爾獎」的華人 建築師。劉家琨跟台灣有很深的淵源，早在2004年便來台參加建築學者安郁茜、阮慶岳共同策畫的建築展「城市謠言：華人建築2004」，2007年拿下第六屆遠東建築獎的上海傑出獎，成為首位獲得遠東建築獎的中國建築師；並在2017年二度拿下遠東建築獎。

劉家琨 1956 年出生於成都，母親是醫生，他卻表現出對藝術的濃厚興趣。17歲時，劉家琨成為「知青」派往農村工作，22歲時被重慶建築工程學院（現併入重慶大學）錄取，1982 獲得建築學工程學士學位。他曾短暫任職於成都建築設計研究院，卻又自願到西藏「下放」，沉浸在文學創作之中。回憶年少輕狂，劉家琨形容「當時我最大的優勢就是無所畏懼，以及我的繪畫和寫作技巧」，幾乎放棄了建築師生涯。1993年他參加上海美術館的大學同學湯華建築展，這才重新點燃了對建築師的熱情，相信「建築環境可以作為個人表達的媒介」。

「文人建築師」 擁有獨特價值觀與美學

「我是半路回家的建築師！」這樣的經歷讓劉家琨成為中國罕見的「文人建築師」，擁有獨特的價值觀與美學。「新世代建築師往往過度展現自己。」他來台參加「遠東建築名家講座」時表示，建築師若能學會放鬆、放棄太強調個人秀的設計手法，「剔除自我、達到無我」，便會產生新力量。

1990年代，美麗悠閒的成都吸引一批藝術家來此定居，劉家琨就從幫藝術家蓋工作室著手，逐漸實踐他的理想。在中國興起建築熱的時候，劉家琨雖是大腕建築師，卻習慣蹲點成都做作品。他接受本報記者採訪時表示，夾在上海與北京之間的成都，「建設飛速發展，卻不具備超大城市的脈絡和前景」，加上成都人的天性，「一切處於半心半意、被動追趕、似像非像的矛盾與曖昧之中」，卻也正是中國城市的另一種典型。在這樣一個城市中，劉家琨得以在農村建築與都市建築兩種截然不同的建築中瀟灑揮灑。

讓「爛尾樓 」復活 就地取材營造高藝術品質

「不過，我發現中國中國最需要處理的就是城市問題。」劉家琨第一個要處理的是「爛尾樓」。他設計娛樂中心「紅色年代」，在廢棄的水泥房子外牆覆上鮮紅的百葉窗，讓「爛尾樓」重新復活。他甚至刻意讓表演舞台伸展到窗外，讓歌手偶爾走出來亮相，為街道添上色彩，「沒錢的民工也需要一點娛樂吧！」

大陸建築師劉家琨拿下2025年普立茲克建築獎、成為繼貝聿銘、王澍之後，第3位拿下「建築界諾貝爾獎」的華人建築師。圖／普立茲克建築獎提供

劉家琨也在經費有限的農村建築中學得如何就地取材，以低造價、低技術營造高藝術品質。他參加上海雙年展的「黑天牢」時，用展覽館內的垃圾袋與其他藝術家布展後留下的垃圾，搭成一個深具中國園林意象的「黑天牢」。

劉家琨試圖結合文學與建築，把「文人意蘊」融入建築設計中。他向記者表示，「文人意蘊」指的是「以心造境的氛圍營造概念」，以及「建築手法上的拙樸野逸」。

在獲得遠東建築獎的「青浦新城管理中心」中，劉家琨揚棄對中國傳統建築的具象模仿，改以水與黑色花崗岩打造沉靜清明的氣質，抽象傳達江南水鄉的意境。他甚至在石質百頁窗上進行「磨邊」的繁複工夫，企圖在大量複製的機械時代裡醞釀手工的素樸情感。這也是劉家琨繼代表作鹿野苑之後，再一次透過對單純石材的錘鍊加工，打造簡單卻層次豐富的空間氛圍。一如安藤忠雄的清水混凝土，在城市中沉澱禪般的詩意。

影片來源：youtube/一条Yit

中國陷「懷舊熱」 現代手法維持傳統氛圍

「中國猛拆老東西，知道商業價值後又猛蓋假的，建築師都分不出來。」當時中國中國陷入「懷舊熱」，不斷粗製濫造仿古建築。劉家琨嘗試用現代手法重現古典建築美學。他表示，建築師須找到新策略，維持傳統氛圍，「但不要用假的來混真的」，用現代材料做出古意，他稱為「現代手法，傳統氛圍」。

2008年中國發生汶川大地震 。對劉家琨來說，這一年是「地震元年」，一切重新開始，包括對自我與建造技術的重新探索。他深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。

2008年發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。圖／普立茲克建築獎提供 攝影／畢克儉

為什麼要為凡人做「一個人的紀念館」？劉家琨表示，要讓太注重群體關係的社會學會「關注個人」。他全力投入災區重建工作，以破碎的廢墟為原料，加上農村稻稈、水泥做成輕磚，做為災區的重建材料，「它既是廢棄材料的重生，也是災區重建在精神和情感方面的再生。」劉家琨以此一「再生磚計畫」獲邀參加威尼斯建築雙年展。

「再生磚」造「西村大院」 獲普立茲克評審團極高評價

「再生磚」不只運用於地震災區，更成為劉家琨獲得普立茲克獎的關鍵作品。他將再生磚廣泛運用於上海諾華大廈、四川井坊博物館和西村大院。「西村大院」不僅讓劉家琨二度拿下遠東建築獎，更獲得普立茲克獎評審團的極高評價。

「西村大院」位於成都青羊區，周邊是大片住宅區。建築面積達約四萬坪，營造出一個公園般的巨無霸院落。劉家琨接受本報記者採訪時指出，他把西村大院做成一個書架，讓餐廳等各種商店進駐，「讓商家自己像書本一樣往裡塞」，各自擁有表達空間，卻統整在同一秩序中。劉家琨認為，傳統建築學中，建築師太想掌控一切。他在西村大院中放鬆控制，只建立一套秩序，讓商家自己填充，最後的作品「像火鍋，什麼都在其中」，也成為成都盆地的「微風景」。

普立茲克獎評審團指出，「西村大院」為自行車和行人提供開放又封閉的空間，宛如一座充滿活力的微型城市，裡面有文化、體育、娛樂、辦公和商業活動，同時允許公眾觀看周圍的自然和建築環境。評審團主席、2016 年普利茲克獎得主阿拉維納表示，城市往往會隔離各種功能，但劉家琨卻採取了相反的做法，保持著一種微妙的平衡，將城市生活的各個方面整合在一起。他認為，在這個傾向於創造無盡沉悶邊緣的世界裡，劉家琨的工作「或許能為在城市快速發展的時代如何應對城市化挑戰，提供有用的線索。」