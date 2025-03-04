我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時分析：「美國優先」還是「美國獨行」？

王大陸嫌機場接機車爛 下重手涉殺人未遂移送

反擊美增關稅 中宣布暫停美國原木與3家美企大豆進口

記者陳宥菘／即時報導
中國海關總署4日傍晚一連發布兩則公告，宣布暫停美國3家企業大豆進口的資格以及暫停美國原木進口。圖為美國大豆收成的情形。（美聯社）
中國海關總署4日傍晚一連發布兩則公告，宣布暫停美國3家企業大豆進口的資格以及暫停美國原木進口。圖為美國大豆收成的情形。（美聯社）

面對美國對中國進口產品再加徵10%關稅於4日生效，中國各部門4日接連祭出報復性措施，繼國務院關稅稅則委員會午間宣布，自10日起對包含大豆在內的12類美國進口農產品加徵10%至15%的關稅，中國海關總署傍晚一連發布兩則公告，宣布暫停美國3家企業大豆進口的資格，以及暫停美國原木進口。

中國海關總署4日傍晚發布2025年第29號公告稱，近期，中國海關在進口的美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫林木害蟲。根據中國「生物安全法」、「進出境動植物檢疫法」及其實施條例、「國際植物檢疫措施標準」等相關規定，決定即日起暫停美國原木進口，以防止有害生物傳入，保護中國農林業生產和生態安全。

中國海關總署還發布了2025年第30號公告稱，近期，中國海關在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆。為保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，根據中國「食品安全法」及其實施條例、「進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法」等規定，以及世界貿易組織「實施衛生與植物衛生措施協定」有關規定，決定即日起暫停CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC、EGT, LLC等3家涉事企業大豆輸出中國的資格。

為反制美國再度加徵10%關稅的反制，中國國務院關稅稅則委員會4日午間已公告，自10日起對美國進口部分農產品加徵10%至15%關稅，總計涉及12類農產品，共740個品項。路透報導，這將影響美國約210億美元的出口，其中，又以大豆受到的打擊最大。

大豆是美國出口中國最大宗的農產品，2024年的貿易總額為128億美元，占美國大豆出口總量的一半。根據中國公告，美國進口大豆將被加徵10%關稅。

德國之聲指出，為減少對美國供應的依賴，中國正越來越多地轉向價格更低、供應更穩定的巴西大豆。根據中國海關數據，美國大豆在中國市場的占比已從2016年的40%下降至2024年的21%。

關稅 國務院 德國

上一則

河南「菜刀哥」曾劈車救人 急性肺栓塞39歲猝逝

下一則

新房未住變舊房…杭州女400萬買房 遭擅改「樣板房」帶客參觀

延伸閱讀

紐時分析：「美國優先」還是「美國獨行」？

紐時分析：「美國優先」還是「美國獨行」？
環時：中國報復關稅 或先針對美國農產品、食品

環時：中國報復關稅 或先針對美國農產品、食品
「無轉圜餘地」加墨關稅今開徵 中關稅增至20%… 重挫美股

「無轉圜餘地」加墨關稅今開徵 中關稅增至20%… 重挫美股
台積電宣布加碼投資1000億 川普：在美設廠沒關稅

台積電宣布加碼投資1000億 川普：在美設廠沒關稅

熱門新聞

3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
王大陸嫌機場接機車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸嫌機場接機車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災