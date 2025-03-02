我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨自誇「能再次解救紐約」抗議者批他「連環性騷犯」

巴菲特評川普關稅：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

中國全國兩會今開跑 劉結一將主持政協記者會

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為去年3月3日，劉結一以發言人之姿在中國全國政協新聞發布會首度亮相。（記者廖士鋒／攝影）
圖為去年3月3日，劉結一以發言人之姿在中國全國政協新聞發布會首度亮相。（記者廖士鋒／攝影）

中國全國「兩會」（政協、人大）於明、後天起召開，北京時間3日下午將舉辦全國政協會前記者會，由發言人劉結一主持，這是前國台辦主任劉結一，第二次擔任中國全國政協會議的新聞發言人，他將向媒體介紹大會相關情況。

據中國全國政協14屆三次會議書處新聞組發布的消息，全國政協十四屆三次會議記者會3日15時在北京人民大會堂新聞發布廳舉行，劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。

劉結一曾任中國國台辦主任，去年首次擔任中國全國政協14屆二次會議新聞發言人，今年是第二度擔綱此一任務。

另據中國十四屆全國人大三次會議新聞中心，全國人大會前記者會將於4日12時，在北京人民大會堂新聞發布廳舉行，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

按照已知議程，中國全國政協十四屆三次會議將於4日召開，屆時中國全國政協主席王滬寧，將發表全國政協常委會工作報告；接著，重頭戲是5日召開的中國全國人大14屆三次會議，中國國務院總理李強將發表年度「政府工作報告」，設定今年經濟發展目標，亦有將約一到兩百字的涉台內容，同日，還將發去關於去年預算執行情況，及今年預算草案的報告。

據新華社，在2025年中國全國兩會召開之際，新聞中心已經啟用，目前，有3,000多名中外記者報名採訪中國全國兩會，其中，中國境內記者2,000多名，港澳台記者和外國記者1,000多名，記者報名數量比去年有進一步增長。

本屆中國全國兩會，在全國人大代表部分，同樣也有所謂「台灣省代表」的參與，據中國全國人大新聞中心代表名單資料，今年與去年維持不變，共13人，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。

全國兩會 預算 國務院

上一則

哪吒2賣進全球票房榜前7 出品方擬拍「紅樓夢」動畫

下一則

「寫不過AI」中國童話大王宣布封筆：殺了我也寫不出來

延伸閱讀

中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制

中國兩會本周登場 解放軍代表團規模縮小…專家解讀：加強對軍隊控制
港媒：中國下半年將閱兵 普亭計畫赴北京參加

港媒：中國下半年將閱兵 普亭計畫赴北京參加
「靠教育吃教育」中國教育部前副部長杜玉波被開除黨籍

「靠教育吃教育」中國教育部前副部長杜玉波被開除黨籍
中國證監會：將深入研究香港公司到中國上市可行性

中國證監會：將深入研究香港公司到中國上市可行性

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
大S遺產傳出已全部分好 S媽的心聲透玄機

大S遺產傳出已全部分好 S媽的心聲透玄機
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」