歐盟對俄制裁波及中企 北京：消極影響中歐經貿

俄烏戰爭3周年，歐盟24日對俄羅斯祭出第16輪制裁，其中包含中國企業和個人。中國商務部25日回應。（美聯社）

俄烏戰爭3周年，歐盟 24日對俄羅斯祭出第16輪制裁，其中包含中國企業和個人。中國商務部 25日回應，這種作法對中歐經貿關係造成消極影響，並重申「對話談判是解決烏克蘭 危機的唯一可行出路」。

中國商務部官網25日以不具名新聞發言人答記者問名義，針對歐盟這輪制裁包含中國企業和個人表態。

中國商務部發言人說，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，已多次對歐盟無理制裁中國企業和個人表示強烈不滿，堅決反對。

發言人表示，歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成消極影響。中方始終認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。中方敦促歐方停止列單中國企業，停止對中方抹黑推責。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

但中國商務部並未說明，有多少中國企業與個人受到這輪制裁的影響。

自俄羅斯2022年2月24日對烏克蘭發動全面進攻以來，歐盟已對俄國祭出16輪制裁。

法新社報導，歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：「這新一輪制裁不僅針對俄羅斯影子艦隊，同時也制裁那些支持不安全油輪營運的人士、用於駕駛無人機的電子遊戲控制器、用於規避我們制裁的銀行及用於散布謊言的宣傳機構」。