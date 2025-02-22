2025全球開發者先鋒大會在滬舉行 DeepSeek團隊未現身

杭州六小龍之一的宇樹科技也帶來人形機器人展示，也是觀眾熱門參訪攤位之一。(記者黃雅慧／攝影)

在中國AI 大模型DeepSeek 熱度帶動，加上日前中共中央日前舉辦的民企座談會上，DeepSeek創辦人梁文鋒與人形機器人 新創宇樹科技創始人王興興為座上賓引起熱議，AI大模型、人行機器人產業成為大陸產業熱點。日前在上海舉行的2025全球開發者先鋒大會上，DeepSeek、人形機器人與國產化適配成為展場關鍵詞。

由上海經信委等單位舉辦的2025年全球開發者先鋒大會（GDC2025）22日上午在新落成的上海西岸大劇院盛大開幕。AI產業、數字人、機器人、AI眼鏡等企業皆有展出。

雖然會前主辦方釋出DeepSeek團隊或將現身大會，但記者21日實探會場，雖並未見到DeepSeek團隊，但展出廠商幾乎圍繞DeepSeek大模型進行開發與客戶服務。

比如在算力部署上，多家廠商宣傳基本基於DeepSeek做服務推廣，上海一家從事部署算力與硬體一體化、主要服務企業解決方案的新創企業稱，「去年服務的客戶多是阿里通義千問大模型，但自從DeepSeek發布後，接到的訂單需求幾乎都是DeepSeek，客戶打算看看DeepSeek效果如何，再打算要不要換別的」。他也提到，DeepSeek給行業帶來的作用或是統一了市場上的模型，接下來他們可以針對DeepSeek專注做研發、應用等。

此外，國產化適配也是各廠商在服務部署時強調內容。清華系AI Infra領域明星創企「清程極智」相關負責人在會場公開活動上表示，公司提出DeepSeek私有化部署方案，他提及DeepSeek-R1推理其實存在諸多挑戰，包括因參數量大，需要多機推理、此外DeepSeek參數以FP8為主，而大陸國產顯卡目前不支持FP8等問題。

綜合北京日報、澎湃新聞報導，一批大陸國內外頭部AI企業將在大會期間發布重磅技術與解決方案，涵蓋智能開發工具、多模態大模型、企業級服務以及開源生態等多個領域。其中，階躍星辰創始人、首席執行官姜大昕在22日開幕大會上透露，將在3月開源「圖生視頻」模型。

上海市經信委表示，上海正積極推動大模型、元宇宙、機器人在各行業場景的深度應用，本次全球開發者先鋒大會致力於為基礎模型、垂類模型、要素資源、應用場景等各方夥伴拓寬溝通渠道，形成更豐富更穩健的鏈接。

2025年全球開發者先鋒大會展期自21日至23日，大會分成兩大塊展區，分別是徐匯西岸藝術中心與漕河涇會議中心，大會以「模塑全球 無限可能」為主題，定位為「社區的社區」，活動內容包含互動體驗、工作坊、開放麥、Demo Day、AIGC賽事等活動，探索大模型產業化解決方案。