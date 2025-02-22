我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世棒經典賽／中華隊9：1贏南非首勝到手

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元

2025全球開發者先鋒大會在滬舉行 DeepSeek團隊未現身

記者黃雅慧／上海即時報導
杭州六小龍之一的宇樹科技也帶來人形機器人展示，也是觀眾熱門參訪攤位之一。(記者黃雅慧／攝影)
杭州六小龍之一的宇樹科技也帶來人形機器人展示，也是觀眾熱門參訪攤位之一。(記者黃雅慧／攝影)

在中國AI大模型DeepSeek熱度帶動，加上日前中共中央日前舉辦的民企座談會上，DeepSeek創辦人梁文鋒與人形機器人新創宇樹科技創始人王興興為座上賓引起熱議，AI大模型、人行機器人產業成為大陸產業熱點。日前在上海舉行的2025全球開發者先鋒大會上，DeepSeek、人形機器人與國產化適配成為展場關鍵詞。

由上海經信委等單位舉辦的2025年全球開發者先鋒大會（GDC2025）22日上午在新落成的上海西岸大劇院盛大開幕。AI產業、數字人、機器人、AI眼鏡等企業皆有展出。

雖然會前主辦方釋出DeepSeek團隊或將現身大會，但記者21日實探會場，雖並未見到DeepSeek團隊，但展出廠商幾乎圍繞DeepSeek大模型進行開發與客戶服務。

比如在算力部署上，多家廠商宣傳基本基於DeepSeek做服務推廣，上海一家從事部署算力與硬體一體化、主要服務企業解決方案的新創企業稱，「去年服務的客戶多是阿里通義千問大模型，但自從DeepSeek發布後，接到的訂單需求幾乎都是DeepSeek，客戶打算看看DeepSeek效果如何，再打算要不要換別的」。他也提到，DeepSeek給行業帶來的作用或是統一了市場上的模型，接下來他們可以針對DeepSeek專注做研發、應用等。

此外，國產化適配也是各廠商在服務部署時強調內容。清華系AI Infra領域明星創企「清程極智」相關負責人在會場公開活動上表示，公司提出DeepSeek私有化部署方案，他提及DeepSeek-R1推理其實存在諸多挑戰，包括因參數量大，需要多機推理、此外DeepSeek參數以FP8為主，而大陸國產顯卡目前不支持FP8等問題。

綜合北京日報、澎湃新聞報導，一批大陸國內外頭部AI企業將在大會期間發布重磅技術與解決方案，涵蓋智能開發工具、多模態大模型、企業級服務以及開源生態等多個領域。其中，階躍星辰創始人、首席執行官姜大昕在22日開幕大會上透露，將在3月開源「圖生視頻」模型。

上海市經信委表示，上海正積極推動大模型、元宇宙、機器人在各行業場景的深度應用，本次全球開發者先鋒大會致力於為基礎模型、垂類模型、要素資源、應用場景等各方夥伴拓寬溝通渠道，形成更豐富更穩健的鏈接。

2025年全球開發者先鋒大會展期自21日至23日，大會分成兩大塊展區，分別是徐匯西岸藝術中心與漕河涇會議中心，大會以「模塑全球 無限可能」為主題，定位為「社區的社區」，活動內容包含互動體驗、工作坊、開放麥、Demo Day、AIGC賽事等活動，探索大模型產業化解決方案。

數據顯示，2024年上海AI產業規模突破人民幣4,500億元。另外，截至2024年年底，上海已有約60款大模型通過相關部門備案，數量位居中國第二。

杭州六小龍之一的機器人公司雲深處也參展，會場可見雲深處的機器狗到處行走，並與觀眾...
杭州六小龍之一的機器人公司雲深處也參展，會場可見雲深處的機器狗到處行走，並與觀眾互動。(記者黃雅慧／攝影)
AI眼鏡商Rokid展示了第一代的AI眼鏡產品，現場觀眾試戴體驗，該公司稱新品預...
AI眼鏡商Rokid展示了第一代的AI眼鏡產品，現場觀眾試戴體驗，該公司稱新品預計第二季量產。(記者黃雅慧／攝影)
2025年全球開發者先鋒大會(GDC2025)上展示機器人踢足球，同時也模擬將傷...
2025年全球開發者先鋒大會(GDC2025)上展示機器人踢足球，同時也模擬將傷病機器人以擔架下場，演示富趣味性。(記者黃雅慧／攝影)

DeepSeek AI 人形機器人

上一則

貴州最大齡…64歲婦成功產子 網憂娃20歲母親還在否

延伸閱讀

首談DeepSeek 黃仁勳：有利NVIDIA 對晶片需求不減反增

首談DeepSeek 黃仁勳：有利NVIDIA 對晶片需求不減反增
分析：Nvidia財報將左右美股 DeepSeek能威脅AI領頭羊？

分析：Nvidia財報將左右美股 DeepSeek能威脅AI領頭羊？
下載量破億 DeepSeek宣布下周開源5個代碼庫

下載量破億 DeepSeek宣布下周開源5個代碼庫
DeepSeek抑制AI投資？黃仁勳：錯誤解讀 這階段才關鍵

DeepSeek抑制AI投資？黃仁勳：錯誤解讀 這階段才關鍵

熱門新聞

上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照片讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47

超人氣

更多 >
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用

買到未熟酪梨別擔心 5方法可催熟或直接食用
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣

天降橫財4血型怎麼花？ 他毫不猶豫投入自己的興趣
旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財

旅行必備 五種物品隨身帶著可避免破財