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中國人為何儲蓄不消費 專家：1.7億農民養老金太低

中央社台北21日電
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中國居民儲蓄率2024年再創新高，高居世界主要經濟體第一名，消費卻陷入疲軟。野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，主因是1.71億農村老人的月均養老金只有人民幣223元（約30.75美元），消費能力有限，不得不存錢。

中國媒體觀察者網20日報導，陸挺近日出席觀察者網「經濟學家建言2025中國經濟」對話時表示，應該藉中央政府增加赤字和支出的機會，改進中國的社會福利體系。

他指出，過去幾十年來，中國的社會福利體系有了長足的發展，農業稅取消了，農民也有了醫保和一定的養老金。但是，整個中國的低收入階層、尤其是農民，在社保方面還沒有完全跟上國家經濟的發展和人均收入的提高，「在我看來，養老方面的改革應該是中央政府擴大支出的重要一環」。

陸挺表示，相較於世界上絕大部分國家，中國養老體系的內部差距是比較大的。

他指出，「處於頂端的約7%的群體，他們平均每月的養老金有6000多元；處於中間層的企業退休職工平均每月養老金大概有2000多元，這個群體占比約38%；剩下約55%的城鄉居民，主要是1.71億農村老人，他們每個月的平均養老金是223元」。

陸挺說，「為什麼要強調這方面的改革非常關鍵？首先，對於這些農村老人來說，他們的收入確實太低了，消費能力非常有限」。

他並指出，這些農村老人是中國廣大農民工的父母，農民工有非常沉重的養老負擔，「這些老人的處境也是中國3億農民工的未來」。

陸挺提到，經常有人探討，為什麼中國人的平均儲蓄率那麼高？「我說中國一半的非農就業人口是農民工，可能小部分農民工將來的退休金可以達到兩三千元，但絕大部分人可能只有200多塊，這個時候你怎麼可能不儲蓄？」

陸挺表示，「我們改革養老體系很關鍵的一點，是要讓現在工作的人看到他的未來是有一定保障的，這樣他才會增加當下消費的比例，減少儲蓄的比例，我們的消費才能成為維持經濟穩定增長的更重要的部分」。

據中國媒體財新網，中國統計局1月17日公布2024年中國國內生產毛額（GDP）為134.91兆元，其中資本形成總額、貨物和服務淨出口兩者比重分別為25.2%和30.3%（初步核算，資料來自WIND），計算可得中國2024年儲蓄率為55.5%，較2023年（44.28%）大幅提高11.2個百分點，是1952年有資料以來的最高值。

根據中國央行發布的「2024年金融統計數據報告」， 2024年中國總儲蓄餘額達到151.25兆元，人均儲蓄達到10.73萬元。僅一年時間，中國銀行存款新增17.99兆元，其中家庭儲蓄就占14.26兆元。

不過根據招商銀行此前的研究報告，中國80%的銀行存款集中在約2%的家庭。中國央行數據顯示，擁有10萬元以上存款的人口僅占總人口10%；存款超過50萬元的家庭僅占0.37%。

儲蓄 退休金 央行

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