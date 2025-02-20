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「把能源飯碗端手上」 塔克拉瑪干沙漠鑽探2年發現油層

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2月20日，在新疆塔克拉瑪幹沙漠腹地拍攝的中國石油塔里木油田深地塔科1井（無人機照片）。(新華社)
2月20日，在新疆塔克拉瑪幹沙漠腹地拍攝的中國石油塔里木油田深地塔科1井（無人機照片）。(新華社)

中國深地工程獲得重大突破，首座超過1萬米（公尺）的科探井「深地塔科1井」在地下1萬910米完成鑽井任務，成為亞洲第一、世界第二垂深井，並創下多項世界紀錄。這是中國繼「深空」、「深海」之後，在「深地」領域取得又一重大進展，宣示中國多領域科學探索取得重大進展。

央視報導，中國石油新疆塔克拉瑪干沙漠腹地經過近2年鑽探，完成鑽井任務的深地塔科1井，不僅獲得中國首份地下萬米的岩芯標本，還在一萬米的地下找到油氣存在，這在世界範圍內尚屬首次。

深地塔科1井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣境內，是中國「向地球深部進軍」實施的重大「深地工程」，肩負科學探索和發現油氣的雙重任務。2023年5月30日開鑽。從地表鑽至萬米深處用時279天，從萬米衝刺至最後近1公里，則耗時300多天。

2月19日，工人在中國石油塔里木油田深地塔科1井上作業。(新華社)
2月19日，工人在中國石油塔里木油田深地塔科1井上作業。(新華社)

萬米深地，是國際公認的解決生命起源、地球演化等重大科學問題的前沿領域，超深井則是研究地球內部的「望遠鏡」。中國科學院院士、中國石油大學（華東）校長郝芳表示，塔科1井的成功鑽探不僅證實了古老超深層油氣勘探的重大潛力，也為中國能源安全提供了新的戰略機遇。他解釋道，傳統理論認為，超過5億年的古老地層難以形成和保存油氣資源，但塔科1井的發現顛覆了這一認知，開闢了一個全新的勘探領域。這將為中國「把能源的飯碗端在自己手上」提供重要的資源保障。

中國石油塔里木油田企業首席專家王春生表示，萬米深處每一米都是挑戰，過程中要克服超重載荷、井壁失穩、鑽具疲勞、工具失效、地層惡性井漏等困難。連續鑽穿塔里木盆地12套地層，最終在1萬851米到1萬910米井段鑽到能夠產生油氣的岩石。

深地塔科1井採用中國自主研製的全球首台1萬2000米自動化鑽機進行鑽探，形成自主可控的萬米關鍵核心技術體系。中國石油股份公司副總裁何江川表示，超萬米深井的鑽探成功，深地塔科1井攻克超深、超高溫、超高壓等難題和極限挑戰，推動工程技術迭代升級。

何江川並表示，在萬米地下勘探到油氣資源後，下一步工作重點是如何獲取工業效益油氣。在深度挑戰方面，中石油志在超越前蘇聯科拉半島1萬2262米的世界紀錄，目標是至少達到1萬3000米。

2月20日，中國石油塔里木油田深地塔科1井現場工作人員慶祝完鑽。(新華社)
2月20日，中國石油塔里木油田深地塔科1井現場工作人員慶祝完鑽。(新華社)

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