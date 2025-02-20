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美國務院修改美中關係頁面 北京：強烈不滿

中央社台北20日電
針對美國國務院近日修改官網美中關係簡介頁面，措辭更為強硬，中國外交部今天表示強烈不滿、堅決反對，批評此舉歪曲事實真相，鼓噪中美戰略競爭。（美聯社）
針對美國國務院近日修改官網美中關係簡介頁面，措辭更為強硬，中國外交部今天表示強烈不滿、堅決反對，批評此舉歪曲事實真相，鼓噪中美戰略競爭。（美聯社）

針對美國國務院近日修改官網美中關係簡介頁面，措辭更為強硬，中國外交部今天表示強烈不滿、堅決反對，批評此舉歪曲事實真相，鼓噪中美戰略競爭。對於川普表示希望中國領導人訪美，則拒絕回應。

綜合央視新聞、環球網等陸媒，中國外交部20日下午舉行例行記者會，有記者就美國國務院修改官網美中關係頁面及美中關係事實清單提問。

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，美國國務院修改美中關係頁面及美中關係事實清單，歪曲事實真相，詆毀中國外交政策，鼓噪所謂中美戰略競爭，中方對此強烈不滿，堅決反對。

他說，中方對美政策是一貫的、明確的，中方致力於按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，同時堅定捍衛中國的國家主權、安全和發展利益。

郭嘉昆表示，敦促美方以實際行動兌現兩國元首通話達成的重要共識，停止誤導美國民眾和國際社會，停止對中抹黑施壓，以客觀理性的態度看待和處理中美關係，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

對於路透社記者提問，美國總統川普（Donald Trump）表示希望中國領導人訪美，但未給出明確時間，郭嘉昆說：「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息。」

對於法新社記者提問，川普認為與中國達成貿易協議的可能性很大，郭嘉昆說，中方已多次就中美經貿問題闡明立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，損害的是各國人民的利益。「我們堅決反對美方單方面加徵關稅的做法，雙方應通過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切。中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的正當權益。」

美國國務院近日更新官網美中關係簡介頁面，措辭比舊版更強硬，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共目標。網站三度提到「中共」，是舊版前所未有。

新版強調，美國將本著公平對等的原則處理與中國的關係，致力阻止中國侵略，打擊中國不公平貿易政策，反擊北京惡意網路活動，結束中國販運芬太尼前體物質，減輕中國對國際組織的操縱，並推動追究北京在中國境內外侵犯人權的行為。

國務院 川普 中共

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