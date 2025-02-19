港媒預告：美駐華使館大裁員 人心惶惶

傳美國駐華大使館最快周五大裁員。圖為美國駐華大使館北京簽證處。(新華社資料照片)

美國總統川普上任後，對聯邦政府進行大裁員 。近日有消息稱美國駐華大使館 已於上周接到美國國務院的裁員通知，要求削減外派的美國外交官及在中國聘用的員工；同時美國在中國的幾個領事館也會相應裁撤人員。該消息稱，美國駐華大使館最快會在本周五（21日）發信通知被裁員工，使領館人心惶惶。

大公報獨家引述消息獨家報導，美國駐華大使館已於上周接到美國國務院的指示，要求「瘦身」，並要求於這周提交名單，不僅要對各個級別的外派美國外交官「開刀」，同時也要對美國大使館在中國的本地雇員進行裁員。美國駐華大使館最快會在本周五通過各部門主管向受影響的員工派發裁員的「大信封」，告知他們離職日期，並給予適當的離職補貼。

報導指出，這是自中美建交以來，美國駐華大使館有紀錄以來第一次大規模裁員。據說大使館內現在人心惶惶，大家都在等21日，看看會不會收到離職通知。根據美國駐華大使館官網信息，近50個不同聯邦機構的1300多名美國員工和本地雇員在此辦公。消息透露，美國在中國的幾個領事館也會受到不同程度的裁員影響。

目前暫未知美國駐港澳總領事館受影響情況。美國駐港澳總領事館此前甚少透露在港職員人數，該領事館並不隸屬於美國駐華大使館，而是直接受美國國務院管轄，足見其在美國政府中的「重要地位」。

大公報19日分別向美國駐華大使館和美國駐港澳總領事館查詢上述情況。截至20日凌晨，未收到對方回覆。

據悉，一些大使館已被要求將美國員工和當地雇員的人數分別削減10%，美國國務院隨後將決定進一步的行動。美媒Politico引述一位熟悉國務院內部討論的人士表示，國務卿魯比歐同意至少裁員20%，並可能關閉大量大使館。

在向駐外使領館「開刀」前，作為美國聯邦政府負責大部分對外非軍事援助的專門機構，成立逾60年的美國國際開發署（USAID）早已被川普和他任命的「政府效率部」負責人馬斯克盯上，成為頭號整改目標。川普稱，該機構「貪污的程度前所未見」，因此要「關掉它」。

USAID年度預算約428億美元，援助國家及地區超過120個。根據路透本月7日拿到的最新裁員通知，川普政府決定將USAID全球僱員規模由超過1萬人削減至約600人，裁員比率高達95%。USAID長期以來以援助之名，在全球各地秘密進行意識形態滲透、推行美國的價值觀和外交政策，還從事干涉他國內政甚至顛覆政權等行動，被視為「顏色革命的幕後黑手」。