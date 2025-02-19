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報告：中國注資潔淨能源 規模逼近全球化石燃料投資額

中央社北京19日綜合外電報導
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根據氣候變遷科學與政策網站Carbon Brief的最新分析，中國去年在潔淨能源領域的投資達到6兆8000億人民幣（約9340億美元），接近全球在化石燃料上投資的1兆1200億美元。

路透報導，由於產能過剩，相比2023年大增40%，中國去年的潔淨能源投資成長放緩至7%，但總額仍達到6兆8000億人民幣。

根據Carbon Brief發布的內容，潔淨能源產業對中國國內生產毛額（GDP）的貢獻從2023年的9%上升至2024年的10%。

這項研究由總部位於芬蘭首都赫爾辛基的能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）進行。

潔淨能源產業的成長速度是中國經濟成長速度的3倍，但由於潔淨能源經濟降溫，去年它對中國經濟成長的貢獻相較2023年有所下降。

潔淨能源產業包括電動車及其電池、再生製造及發電、鐵路、電網、儲能與能源效率等領域。

報告指出，該產業對GDP成長貢獻減弱的原因還包括通縮以及太陽能和電池等再生能源設備價格暴跌，儘管較低的價格有助於再生能源普及。

蓬勃發展的中國電動車產業對GDP的貢獻最大，其中電動車及混合動力車生產創造了3兆人民幣，工廠投資帶來1兆4000億元人民幣，此外，充電基礎設施貢獻了1220億人民幣。

太陽能產業是緊跟其後的貢獻者，達到2兆8000億人民幣，其中1兆元來自發電專案的投資。

研究人員預估，中國潔淨能源投資的快速成長會持續到今年，也就是目前5年規劃的最後一年。

投資 電動車 氣候變遷

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