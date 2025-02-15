我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積是公然搶劫？

中方地位提升？學者：慕尼黑會議王毅演講安排現端倪

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）
中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）

中國外長王毅14日應邀在慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）發表演講，參會的中國學者從會議安排上分析，認為今年中國外長演講安排有所變化，包括提前至開幕首日等，顯示中國地位提升。

王毅於14日15時至15時30分，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

環球時報報導，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅現場參會，他觀察今年中國外長演講的相關安排有兩處明顯變化：一是今年僅有3位人士受邀進行主旨演講，除中方之外，還有歐盟委員會主席馮德萊恩和美國副總統范斯，其他國家政要則是參與小組討論；第二，今年中國外長的演講時間提前至開幕首日，讓中國與美國、歐洲同處重要時段，受關注程度也明顯提升。

梳理近年慕尼黑會議中國專場的安排，2021年因疫情因素因此發表視頻講話，此外2020年、2021年、2022年、2023年與2024年的「中國專場」均被安排在會期第二天舉行，今年則被提前至了開幕首日。王義桅稱，前述變化充分表明中國的重要性日益凸顯，同時歐洲也愈發渴望聆聽中國的聲音。

另一位現場參會的上海外國語大學歐洲研究教授、上海市區域與國別研究協會會長姜鋒引述現場一位歐盟高官說法稱，中國在發出和平的聲音，這在國際關係越來越複雜的時刻非常必要，希望中國堅持。

姜鋒行前通過央視表示，今年慕尼黑會議，歐洲對自己安全的焦慮不降反增，一方面對於解決安全問題團結起來信心不足，另外歐洲各國對內政事務自顧不暇。

國際在線報導，今年第六次與會的中國華陽海洋研究中心理事長吳士存觀察，歷年來，在以歐洲為「主場」的慕安會上，發展中國家的代表「拿到話筒」的難度其實很大。與之相對應的是，美國的「出場陣容」卻十分強大。因此他呼籲中方學者要更多走進慕安會。

第61屆慕尼黑安全會議14日至16日在德國舉行。創始於1963年的慕尼黑安全會議，目的是探討「跨大西洋關係」，也就是歐美關係，作為當前全球國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。今年慕安會預計有超過50位國家元首和政府首腦、150位部長及主要國際組織的領導人、超過110個國家的800餘名嘉賓參加約350餘場會議。

歐盟 王毅 疫情

上一則

腐敗行為貫穿職業生涯..上交所前副總董國群遭「雙開」

延伸閱讀

王毅引古話談中美 要外媒找DeepSeek翻譯 網：侮辱性強

王毅引古話談中美 要外媒找DeepSeek翻譯 網：侮辱性強
王毅諷美毀約退群 讓歐洲感寒意 嗆美執意打壓中奉陪到底

王毅諷美毀約退群 讓歐洲感寒意 嗆美執意打壓中奉陪到底
范斯：俄若拒和平協議 美考慮派兵入烏克蘭

范斯：俄若拒和平協議 美考慮派兵入烏克蘭
王毅諷美：毀約退群的國家讓歐洲感受陣陣寒意

王毅諷美：毀約退群的國家讓歐洲感受陣陣寒意

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30
張女實名舉報稱上海某紡織公司73歲董事長朱某趁面試時對自己‬猥褻。​（視頻截圖）

上海26歲女面試 老董露鳥猥褻 1個原因竟逃過處罰

2025-02-14 09:30

超人氣

更多 >
範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」

範圍廣又久 極地渦旋今冬罕見第10度南下「下周急凍」
范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默
中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心
川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話