報告：中國2024新建燃煤電廠容量創近10年新高

中國電力行業去年開始建設近100GW(百萬瓩)的新燃煤電廠容量,達到近10年來新高,使外界關注中國能否如期達成氣候目標。圈為中國南京一座燃煤電廠冷卻塔排放水蒸汽。(美聯社)

兩個清潔能源組織13日發表的一份報告稱,中國電力行業去年開始建設近100GW(百萬瓩)的新燃煤電廠容量,達到近10年來新高,使外界關注中國能否如期達成氣候目標。

美聯社13日報導,歐洲能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)和美國全球能源監測組織(Global Energy Monitor)每6個月會對中國煤炭計畫進行審查,該報告是其中一環。

報告指出,雖然中國在太陽能與風力發電的發展速度已超越美國與歐洲,但燃煤電廠的擴張可能削弱清潔能源的發展。

全球能源監測組織的全球燃煤電廠數據顯示,2024年中國有94.5G W的燃煤電廠容量開工建設,為2015年以來新高,並且原本暫停的3.3GW的工程也已復工 。未來2至3年間,將有大量燃煤電廠陸續投產,使煤炭在中國電力供應中的比重進一步提升。

數據顯示,2024年第4季,化石燃料發電量仍維持高檔,而太陽能與風能的利用率則顯著下降。

報告指出,清潔能源不但未能取代煤炭,反而可能導致對化石燃料的依賴進一步加深。

能源與清潔空氣研究中心中國分析師齊秦(Qi Qin,音譯)表示,隨著中國政府於2022年及2023年批准的燃煤電廠計畫逐步推進,未來預計將有更多電廠開工。她呼籲,中國應暫緩已批准但尚未動工的燃煤電廠,以避免產能過剩、減少碳排放,並履行氣候承諾。

中國國家主席習近平於2020年宣布中國氣候目標,計畫於2030年達到碳排放高峰,並於2060年實現碳中和。分析人士指出,中國的碳排放可能已接近高峰,下一步挑戰在於如何有效減少排放。

此外,中國是本周末能依聯合國要求提交2035減碳 目標的眾多國家之一。中國外交部發言人郭嘉昆表示,政府正在制定新一輪計畫,並將在今年「適時」提交。

根據報告,2024年中國新建燃煤電廠開工量占全球的93%,不過去年中國新建或重啟燃煤電廠計畫提案容量,從前兩年的100多GW下降至68.9GW,顯示建設速度可能趨緩。中國去年批准的新燃煤電廠容量也降至66.7GW,該數值曾在2022至2023年大幅度增加。