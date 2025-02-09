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代跑？港馬又有3名陸選手被取消資格…周潤發參賽這麼說

香港特派員李春╱即時報導
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2月9日，渣打香港馬拉松2025開跑。賽事包括全程馬拉松、半程馬拉松、10公里跑等組別，約7.4萬名跑手報名參賽。圖為參賽者經過香港旺角。中新社
2月9日，渣打香港馬拉松2025開跑。賽事包括全程馬拉松、半程馬拉松、10公里跑等組別，約7.4萬名跑手報名參賽。圖為參賽者經過香港旺角。中新社

香港馬拉松賽在寒冷天氣警告下舉行，二十七人受傷或報稱不適送院，又有三名得獎的大陸跑手被取消資格，要調查其是否屬於「代跑」。

香港馬拉松下午結束，今次賽事在香港天文台的寒冷天氣警告中舉行，早上五點三十分，十公里賽事挑戰組即起跑。截至下午二時半，共有二十七人受傷或不適送院，其中一男一女已出院，另有多人情況嚴重。

賽事結束後傳出消息，十公里賽事中曾連環出錯，包括衝線一刻主辦單位拉錯衝線帶，換過一張仍然失誤，以及一度調轉冠亞軍名次。馬拉松中有四名屬於同一跑步單位的大陸跑手，因使用他人號碼布被取消資格，包括三名原來的得獎者。香港田徑總會說，涉事運動員的號碼布都是由同一名經理人統籌分發，需要再調查是失誤，抑或有人刻意代跑。

被公布取消資格的三名大陸選手，兩名是半馬跑手，一名是十公里賽跑手。其中涉事的半馬跑手原本是首兩名衝線，十公里賽跑手原本獲得第二名。其中一名拿錯號碼布的為名叫藍捷懷的大陸跑手，藍捷懷曾捲入代跑風波。

被問到今次是意外抑或有人刻意代跑，香港田總表示需要再跟進。香港田徑總會行政總監伍于豪說，被取消資格的運動員，都是屬於同一個跑步單位，由一個主要經理人去負責統籌，因為那個情況，田總將屬於那位經理人的號碼布及跑手包給了他，由他再分發，中間、之後的情況，田總會再了解。

雖有事故出現，香港田徑總會就今屆馬拉松出席率，公布達九成，形容情況理想。在今次「馬拉松特別獎勵計劃」下，獲得一千港元（約合128美元）獎勵的人數有三百八十三人。

一些香港藝人參加馬拉松賽事，藝人周潤發參與半馬賽事，他跑完說今日狀態良好，天氣亦十分清爽，沿途氣氛相當好，賽道不會艱難，只有幾個上下坡位置，但能夠應付。他期望來年能獲得較今年快二分鐘的成績，但不打算挑戰全馬。

在賽事中，有一些選手身著特別造型的服飾參賽，其中有一位香港選手扮成財神，沿途受到關注，他說是為鼓勵市民多做運動，及祝願香港經濟蒸蒸日上，「大家都有收入」。

香港 馬拉松 周潤發

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