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哪吒2熱映 3D眼鏡洗個不停、員工鎖死在爆米花機前

中國新聞組／北京8日電
2月6日，福建福州觀眾與影城內《哪吒之魔童鬧海》電影角色立牌合影。(中新社)
2月6日，福建福州觀眾與影城內《哪吒之魔童鬧海》電影角色立牌合影。(中新社)

「史上最強春節檔」票房刷新歷史紀錄，達近百億（人民幣，下同，約13.7億美元）。紅星新聞查詢購票平台，一天排30多場「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）的戲院很多。向來被戲稱「一個春節賺一年的錢」的縣城影院，則在「哪吒2」帶來的繁榮中「累並快樂著」。

紅星新聞報導，四川縣城影院經理中，普遍反映「兼職累得受不了了」。多個影院都是「一個員工直接鎖死在爆米花機前」，還出現爆米花原料不夠要借的情況。 3D眼鏡廠商也表示，斷貨了，「全世界都在找眼鏡」。

不過，經理們的共同觀點是，對掙扎在生死線上的縣城影院來說，帶動超熱大盤的「哪吒2」仍無法說「救活」，只是春節檔的錦上添花，春節檔後的影片表現跟上，還是十分關鍵。

據報導，江蘇南通的江女士在幾家縣城影院都有股份，她說，有的票價不貴的影院，上座率達到了97%，從早到晚都是滿載工作。 「工作人員不停地轉，這一場剛檢票、進廳之後，那一場又要散廳，就要撿垃圾、掃地，都是不停的體力勞動。一天別說12個小時了，就算8個小時，沒有休息滿負荷工作都會很累。」

江女士估計各個戲院營收提升了10%-20%，以往生意較差的可能達到40%，也在春節檔的正常預期之內。

江女士自己還在南通市區一家頭部影院上班。 「大年初一從8點多守到晚上近12點，一天下來腿都不是自己的了。」

「前三天三薪員工、清潔扛過去了，現在全累得要請假。兄弟影城已經開始找我們借玉米（爆米花原料）了。」2月3日（初六），寧波市區一家影院負責市場的經理萬先生說。

「我們有8個廳，每天20多號人上崗，一個員工直接鎖死在爆米花機前。」萬先生說，已經準備忙到2月16日了，因為開學要到2月13日元宵節後，後面14日是情人節，15、16日又趕上周末。

「這次累，主要不是因為人次，而是很久沒有春節檔需要這麼多3D眼鏡了，清洗眼鏡非常累。」唐先生說，「哪吒2」在旗下影院是2D、3D都排，大概是對半的比例。他解釋，排3D不是因為3D票價比較貴，他旗下戲院票價是一樣的，是因為也有一部分觀眾尤其是小孩喜歡3D，這樣能讓觀眾有選擇。

春節檔對於縣內影院來說從來都是火熱的。唐先生認為，這次「哪吒2」爆火，對縣內戲院來說，不能說是雪中送炭，而是錦上添花。但對一些大城市先前生意差點的戲院，或是競爭激烈的地方，他認為「哪吒2」確實「救了命」。

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