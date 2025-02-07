我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點

南加華女教師猥褻兩男童 認罪泣不成聲

反制美國加稅 野村：中國應對川普2.0戰略正形成

中央社台北7日電
中國應對川普2.0的大戰略正在形成，除了反制措施外，中國希望捍衛人民幣兌美元匯率，同時尋找各種方法刺激提振內需。(美聯社)
中國應對川普2.0的大戰略正在形成，除了反制措施外，中國希望捍衛人民幣兌美元匯率，同時尋找各種方法刺激提振內需。(美聯社)

美國總統川普祭出對中國商品加徵10%關稅，中國立即反制。野村證券在最新的報告中指出，中國應對川普2.0的大戰略正在形成，除了反制措施外，中國希望捍衛人民幣兌美元匯率，同時尋找各種方法刺激提振內需。

據香港經濟日報報導，野村證券認為，與2018年至2019年貿易戰期間相比，中國現在不太願意容忍人民幣兌美元大幅貶值。這也是為了支持國內金融與房地產市場，同時促進人民幣國際化的需要。

報告指出，為了實現穩經濟的成長，中國政府的許多措施在提振內需，尤其是消費需求，以抵銷出口可能受到的衝擊。

野村證券認為，在支持出口方面，中國可能還會增加出口退稅，如果川普（Donald Trump）透過大幅提高關稅發起貿易戰，預計中國將再次利用出口退稅工具來減輕對中國出口商的打擊。

出口退稅是指在國際貿易業務中，對中國報關出口的貨物退還在國內各生產環節和流轉環節繳納的增值稅和消費稅。出口退稅可以使出口貨物的整體稅負歸零，有效避免國際雙重課稅。

野村證券也認為，因為退稅的空間有限、部分工業部門產能過剩及地緣政治環境緊張等因素，中國出口退稅政策的規模可能比2018年貿易戰期間更小、更有針對性。

川普宣布對中國商品加徵10%關稅後，中方4日隨即宣布，將從10日起對美國部分進口商品加徵10%至15%的關稅，涉及煤炭、天然氣、大排量汽車等商品，並且將對美國科技巨擘谷歌公司（Google）展開立案調查。

中國也限制許多用於製造高科技產品的關鍵礦產出口，中國商務部及海關總署宣布4日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。

退稅 證券 川普

上一則

入籍英國 港人BNO簽證移英居住期恐由6年延至15年

下一則

亞冬會開幕 習近平宴外賓籲堅守安寧和睦共同夢想

延伸閱讀

川普：下周可能在華府與烏克蘭總統澤倫斯基會面

川普：下周可能在華府與烏克蘭總統澤倫斯基會面
川普調度軍機遣返移民 飛印度成本100萬美元

川普調度軍機遣返移民 飛印度成本100萬美元
川普：將簽署行政命令 停止推廣紙吸管

川普：將簽署行政命令 停止推廣紙吸管
活用與川普第1任交手經驗 中領導層有更大戰略考量

活用與川普第1任交手經驗 中領導層有更大戰略考量

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
美人魚表演者被鱘魚咬頭。(視頻截圖)

雲南水底世界「美人魚」 遭巨鱘咬住頭…幸好牠沒牙齒

2025-02-02 08:30

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財
中國武俠片式微？「射鵰英雄傳」肖戰拿負評很冤

中國武俠片式微？「射鵰英雄傳」肖戰拿負評很冤
在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍

在一片質疑聲中… 肖戰「射鵰」票房破6億 登影史武俠片冠軍
華人走線客從紐約「跑路」到加州 遭警持槍上銬背刑事案件

華人走線客從紐約「跑路」到加州 遭警持槍上銬背刑事案件