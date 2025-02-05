「大S效應」港人也搶打流感疫苗 部分診所已缺貨

香港衛生防護中心說，香港一月初踏入冬季流感季節，目前個案仍在攀升，已記錄到199宗需入住深切治療或死亡的成人流感個案。 中通社

「大S效應」衝擊香港 ，香港也現搶打流感疫苗 熱潮，部分診所已現疫苗不足。同時香港衛生防護中心說，香港一月初踏入冬季流感季節，目前個案仍在攀升，看不到何時到峰頂，流感高峰期至今，香港已記錄到199宗需入住深切治療或死亡的成人流感個案。

台灣知名藝人徐熙媛遊日染流感後不治，消息在香港社會也引動關注不少港人趕往診所接種流感疫苗。香港家庭醫生林永和說，近兩日接種流感疫苗者激增，升幅至少逾倍，明顯較春節 前踴躍，因春節藥廠貨，有診所已出現疫苗不足，有藥廠已出現疫苗針劑斷貨，期望供應能足夠應付香港需求。

香港家庭醫生關嘉美則說，春節前香港社會猶如「疫苗疲勞」，人們勸都不打疫苗，大S不幸離世的新聞曝光後，港人警覺性大增，診所接獲大量有關流感疫苗的查詢，不少人預約打針，經向藥廠查詢已缺貨，不知道能否成功加訂疫苗。

衛生防護中心總監徐樂堅說，香港自1月初踏入冬季流感季節，目前流感陽性個案仍在攀升階段，看不到何時到高峰。按過往經驗，估計流感高峰期將歷時三至四個月不等，注射流感疫苗可減低出現併發症及嚴重個案的情況，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。

徐樂堅說，踏入流感季節後首四星期，已記錄到199宗成人嚴重或死亡個案，當中132宗是65歲以上，44宗是50至64歲，23宗是18至49歲。而全部個案中，有75%個案有慢性疾病，同時有75%並無接種流感疫苗。他說，現在香港流行的病毒株是甲一型，未見出現變化，而港人較常外遊的地點，包括日本、南韓、歐洲及中國大陸，現時流行的病毒株同樣是甲一型。估計隨著港人在長假期外遊後返港，陸續復工復課，病毒的傳播將轉趨嚴重。