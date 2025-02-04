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美取消「小額豁免」條款 衝擊Shein等電商平台

記者賴錦宏/即時報導
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Temu是拼多多控股的子公司，總部位於麻州波士頓。路透
Temu是拼多多控股的子公司，總部位於麻州波士頓。路透

美國對中國進口產品加徵10%關稅的措施於4日正式生效，同時取消了價值低於800美元的「小額豁免」條款。這一改變將對依賴小額包裹運輸的廉價中國電商平台，如Temu和Shein，產生顯著影響。

根據新規定，過去可享受關稅減免的800美元以下商品，將不再獲得豁免。中國媒體《第一財經》報導，這一條款曾大幅促進了Shein和Temu等電商公司的發展，使其能夠每天向美國運送數百萬個小包裹。隨著「小額豁免」的取消，預計將影響這些平台的銷售並削弱中國電商在全球市場的競爭力。

據美國海關與邊境保護局（CBP）數據顯示，過去十年適用於「小額豁免」的貨物數量增長超過600%。從2015財年的約1.39億件增加到2023財年的超過10億件，2024財年更是預計將突破13.6億件。

Temu、Shein及AliExpress等平台提供大量低價商品，包括15美元的智慧手表和3美元的運動鞋，背後分別由中國電商巨頭拼多多和阿里巴巴支持。這些低價電商的崛起也對美國電商巨頭亞馬遜造成衝擊，亞馬遜去年推出了低價電商平台Haul，並允許第三方賣家直接從中國向美國消費者銷售商品，商品價格均在20美元以下。

為應對逐漸收緊的「小額豁免」政策，Temu和Shein自去年起開始尋求其他應對策略。Temu吸引在美國擁有倉庫和庫存的中國賣家入駐，而Shein則在美國設立了配送中心和供應鏈中心，以增強其市場競爭力。

此外，航空貨運業者也將受到慘重衝擊。

電商 Shein 亞馬遜

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