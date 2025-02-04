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反制美徵關稅 中商務部：已提告世貿組織爭端解決機制

記者謝守真／即時報導
中國商務部4日表示，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。（美聯社）
中國商務部4日表示，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。（美聯社）

美國總統川普對中國的關稅新措施，已於美東當地時間4日生效，中國先前也稱將在世貿組織對此提起訴訟。中國商務部4日表示，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，「中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。」

據中國商務部網站4日消息，中國商務部新聞發言人就中方在世貿組織起訴美加徵關稅措施回答記者指出，2月1日，美方宣布對中國有關產品加徵10%關稅，「中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。」

上述發言人稱，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

該發言人表示，中方是多邊貿易體制的堅定支持者和重要貢獻者，願與其他世貿成員一道，共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。

同時，針對川普政府祭出的新一輪關稅措施，中國國務院關稅稅則委員會宣布「關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅」的公告指，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵10%至15%的關稅。

關稅稅則委員會並列出加徵15%、加徵10%關稅商品清單附件，並公告相關事項： 一、對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅；二、對原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡加徵10%關稅；三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

先前，中國商務部新聞發言人2日曾就美方宣布對中國輸美產品加徵10%關稅一事稱，對於美方的「錯誤做法」，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

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