黃金手機貼、抽籤紅包 中國年輕人另類年貨

針對中國年輕人流行的黃金手機貼，商家在春節前推出許多帶有新年寓意或招財的圖案，祈求財運旺。圖攝於1月17日上海豫園附近的黃金專賣店。中央社

中國年輕人今年春節 流行另類年貨，如「黃金手機貼」，招財寓意滿滿。此外「盲盒熱」也成為商機，各大動漫 IP推出新年盲盒，甚至出現「抽籤紅包」，為傳統的春節帶來新鮮感。

最近幾個月，中國開始流行「黃金手機貼」，將黃金製成帶有各式圖案的薄片，放入透明手機殼中，就能將黃金透過手機背面時刻展示出來。

黃金手機貼的重量大多在0.01到0.2克之間，一片大約人民幣30至50元（約4.14美元至6.9美元），記者到豫園附近的黃金專賣店詢問時，店員表示是999足金。

商人也推出帶有新年寓意的吉祥圖案，例如屬於今年生肖的蛇、招財貓、財神爺等；也有些長得像一張符咒，寫上「時來運轉」、「順」、「財庫」等字，就是希望能在喜氣洋洋的過年討一些好彩頭，期待接下來的一年財運更旺。

除了黃金手機貼，中國年輕人瘋「盲盒」的現象也成為年貨商機，多間店推出具有新年特色的盲盒及相關周邊商品，在中國社群媒體 小紅書上也可以看到許多開箱新年盲盒的影片。

例如，知名盲盒專賣店泡泡瑪特推出「金蛇賀歲」積木手辦（人物模型），將旗下角色融合春節風格與麻將主題，做出精緻的擺件。還有許多動漫IP也加入新年盲盒行列，例如蠟筆小新穿上紅色新年衣服、手拿金元寶，打扮成財神爺模樣。三麗鷗系列角色則化身招財貓不倒翁，充滿招財的吉祥寓意。

此外，今年帶有盲盒性質的「抽籤紅包」也在中國廣受歡迎。淘寶上有許多販售窄條紅包與籤筒，可以自行放入不同金額的鈔票或是獎項，讓領紅包的趣味加倍。這些帶有盲盒性質的年貨流行起來，顯示中國年輕人對情感消費的重視，在傳統節日也追求新鮮的驚喜感。