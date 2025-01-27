中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

美國總統川普 威脅要對拒絕接回被驅逐移民的哥倫比亞徵收高額關稅後，中國外交部稱，對於經過核查確認是來自中國的中國公民，中方將予以接受。

中國外交部發言人毛寧1月27日在例行記者會上，被問及川普威脅對哥倫比亞增加關稅一事時回應說，這是關於這是美國和哥倫比亞之間的事情，「我們希望也相信雙方能夠妥善處理」。

對於中方是否計畫接回在美的非法中國移民的提問，毛寧說，作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民 活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。

毛寧指出，對於遣返 ，中方的原則是先核查後遣返。 「對於經過核查確認是來自中國的中國公民，我們將予以接受。」

據彭博社報導，美國政府的數據顯示，2022年美國約有21萬非法中國移民，其中包括來自香港和澳門的移民。新冠疫情結束後，數萬名持有中國護照的人在沒有適當手續的情況下越過美國邊境，在美非法中國移民人數因此可能還在上升。

美國國土安全部發布聲明稱，中國去年接收四批非法在美生活的中國移民。在此之前，中國官方自2018年起就沒有接受過從美國遣返回來的非法中國移民。