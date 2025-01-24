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反制對中國電動車加稅 比亞迪特斯拉等車企狀告歐盟

中央社台北24日電
圖為比亞迪鄭州廠。(新華社)
圖為比亞迪鄭州廠。(新華社)

歐盟去年10月底宣布對來自中國的電動汽車開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年。據報導，中國車廠上汽、比亞迪、吉利以及外資的特斯拉上海、寶馬（BMW）中國已在歐盟普通法院對歐委會提起訴訟。

歐盟中國商會今天在微信公眾號發布文章，內容引述港媒南華早報及經貿媒體Mlex的報導。

歐盟第二最高法院歐盟普通法院的文件顯示，比亞迪、吉利和上汽已就歐盟去年對中國電動汽車徵收的反補貼稅提起訴訟，提交日期為1月21日。另外，特斯拉上海和BMW也在歐盟普通法院提告歐盟執委會。

報導指出，預計相關企業對歐委會在該調查中對補貼的認定、計算方式以及補貼對歐盟單一市場造成損害等提出質疑。

中國機電商會今天也透過官方微信表示，針對歐委會在本案調查中違反歐盟反補貼條例的錯誤做法和裁定，中國機電商會已代表授權企業向歐盟普通法院提交起訴書。

中國機電商會稱，將繼續代表中國電動汽車行業透過司法訴訟途徑，堅決捍衛中國電動汽車企業合法權益。

歐盟2024年10月29日宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，其後雙方展開多輪磋商，中方提出「最低價格承諾」方案，迄今未獲歐方同意。

路透報導，歐委會表示將有2個月又10天來準備應訴。

特斯拉上海及德國BMW在中國公司也就加徵反補貼稅對歐委會提起訴訟。

儘管特斯拉上海向歐委會申請了單獨稅率，最終反補貼稅為7.8%，但文章指出，除了反補貼稅，中國輸歐電動汽車還需繳納10%基礎關稅。業內人士認為，歐方施行的反補貼稅對相關企業帶來沉重壓力。

歐盟 特斯拉 電商

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