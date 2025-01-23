BBC：中國異議人士近期「被精神病」案例大增

2022年11月新疆烏魯木齊的一場火災掀起中國反封控抗議風潮，許多城市的大學生舉白紙抗議，被稱為「白紙運動」。 圖為北京的抗議活動。(路透資料照片)

中國青年張俊傑因抗議政府防疫 措施被送進精神病院，另一名2度「被精神病」的部落客李宜雪，近來也成為關注焦點。英國廣播公司（BBC）調查證實，中國近期至少59人有此遭遇。

英國廣播公司（BBC）證實，張俊傑（Zhang Junjie，音譯）是抗議或抱怨中國政府，遭當局送入精神病院的59人其中一員。

影片來源：youtube/BBC News 中文

BBC與當事人或其親屬交談，或查閱法庭文件後，證實他們因抗議或挑戰當局，被政府以精神健康狀況為由送進精神病院。這些當事人都在未經本人同意下服用抗精神病藥物，甚至有人被迫接受電痙攣治療（ECT）。

張俊傑的遭遇要從2022年說起。當時他抗議政府實施嚴格的防疫封控措施，不久被大學教授發現並連絡其父親帶回家，他父親甚至報警處理。隔天張俊傑在18歲生日當天被警察帶走，稱要前往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒檢驗中心，但實際上是一家精神病院。

張俊傑說他被醫院人員壓制並遭毆打，之後被迫服藥。「醫師說我有很嚴重的精神疾病…並把我綁在床上。醫師和護理師不停告訴我，基於我對共產黨和政府的看法，我一定是患有精神疾病。這一切太可怕了。」

張俊傑告訴BBC，他總共在那裡待了12天。

張俊傑後來出院才一個月，卻因不顧煙火禁令，於春節期間施放煙火並製成影片，被人上傳至網路。隨後他被當局以「尋釁滋事」為由逮捕，再度送入精神病院，這次他待了2個多月；中國常以此為由打壓異議分子。

張俊傑出院後，醫師開立抗精神病藥物給他，BBC檢視醫師處方籤後，發現那是治療思覺失調症和躁鬱症的藥物安立復（Aripiprazole）。

張俊傑指出，「服藥使我感覺大腦變得一團糟」，並表示警察會到他家確認他是否服藥。

張俊傑因擔心第三度被送入精神病院，決定離開中國。他告知父母要回大學收拾宿舍，但實際上未向親友道別就逃往紐西蘭。

數十年來一直有報導指出，中國持續以住院治療方式軟禁持不同意見的公民，而且這個做法不須經過法院。

中國政府已坦承有這個問題，並於2013年實施「精神衛生法」，試圖杜絕「被精神病」手段遭濫用。根據規定，把無精神疾病者視為精神病者治療是非法的，並且明確規定，除非病患對自己或他人構成危險，否則進入精神病院必須出於自願。

然而，曾參與「精神衛生法」草擬過程的知名中國律師黃雪濤（Huang Xuetao，音譯）告訴BBC「世界新聞網 」，中國近來被迫送進精神病院的人數激增，並將其歸咎於公民社會遭削弱及政府缺乏制衡。

有一名中國維權人士界立建（Jie Lijian，音譯）告訴BBC，他2018年在未經本人同意下被迫接受精神疾病治療。

界立建說，他因參加工廠要求加薪的抗議活動被捕，警方審問他3天後將他送入精神病院。界立建表示他被迫服用抗精神疾病藥物，導致批判思考能力受損。

界立建指出，他住院1周後拒絕任何藥物治療。他與院方人員發生爭執並被告知他惹上麻煩後，被送去接受電痙攣治療。「從頭部痛到腳趾，整個身體不像是自己的，真的很痛。」

界立建說，他住院52天後出院。他目前在美國洛杉磯兼職一份工作，正在尋求庇護。

此外，長期控訴「被精神病」、日前再度被送往精神病院的中國江西女子李宜雪，近況廣受關注。她於2022年間檢舉當地輔警對她猥褻後，反被強制送往精神病院近2個月，此後屢屢透過網路控訴維權，成為官方頭痛人物。

李宜雪去年12月在社群媒體 發布有關這段經歷的內容，據說再度被當局送入精神病院接受治療。李宜雪父親本月稍早接她出院後，據報她正住在一間旅館中，受到官方監控。