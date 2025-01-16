騰訊擴大內部反腐 2024年上百人被解聘、20多人送辦

騰訊16日發布公告，2024年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件百餘起，上百人因觸犯「騰訊高壓線」被解聘，其中20多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。路透

近兩年，騰訊、字節跳動、美團、新浪等中國多家頭部網路企業內部持續進行反腐整頓。騰訊16日發布公告，2024年全年，騰訊反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件百餘起，上百人因觸犯「騰訊高壓線」被解聘，其中20多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，並新增30多家「永不合作主體」。

「騰訊高壓線」包括弄虛作假、商業賄賂及職務侵佔、資訊安全違規及洩露機密、利益衝突、損害公司或員工權益等，員工一旦觸及此界線，一律解聘並永不錄用。如觸犯相關法律、法規，達到法定立案標準，騰訊會依法將涉案人員移送司法機關依法處理。

騰訊此前公布的數據顯示，2023年共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件70多起，120多人因觸犯「騰訊高壓線」被解聘，近20人因涉嫌犯罪被移送至公安機關處理。中國基金報指出，這是騰訊自2019年首次對外發佈內部反腐情況以來，第6次披露反腐情況，被解聘人數處於近年來高位。

騰訊並在其反舞弊調查部的微信 公眾號「陽光騰訊」上公布20多起典型案例。多數都是利用職務便利，為外部公司謀取利益，並收取外部公司好處費。

還有員工利用職務之便獲取公司資產資訊，離職後非法侵佔和倒賣公司資產，因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，並被騰訊列入黑名單，永不錄用。經法院審理，該名前員工犯職務侵佔罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金五萬元人民幣。

中國基金報引述業內人士觀察，近幾年中國多家網路大廠掀起反腐浪潮，而自去年以來網路大廠的反腐風暴愈演愈烈，越來越多的網路公司把內部反腐當作重要工作來抓，這也代表企業對於監管與合規的需求隨之增長。