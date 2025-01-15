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美國兒童北京天壇唱中文歌「如願」視頻走紅

中新社北京1月15日電
外國遊客在北京天壇公園合影留念。(新華社)
外國遊客在北京天壇公園合影留念。(新華社)

近日，美國兒童合唱團One Voice在北京天壇演唱中文歌曲「如願」的視頻走紅社交媒體，獲得超過百萬次點讚。對此，中國外交部發言人郭嘉昆15日在例行記者會上應詢表示，這條視頻廣為傳播、深受好評，再次表明加強中美人文交流是得人心、順民意的。 　　

郭嘉昆說，2023年11月，習近平主席在舊金山宣布，「中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」。在這一倡議感召下，2024年共有16000餘名美國青少年來華交流學習，結交新朋友，學習新語言，感受中華文化，觸摸現代中國。 　　

「國之交在於民相親。」郭嘉昆說，希望中美友誼的種子生根發芽、不懼風雨，催生出更多促進兩國友好的新一代使者，續寫中美關係穩定、健康、可持續發展的新樂章。 　　

郭嘉昆還就美國決定將古巴從其認定的「支持恐怖主義國家」名單中移除一事作出回應。他表示，將古巴從所謂「支恐」名單中移除，是美國早應糾正的歷史欠帳。 　　

「我們注意到古巴國家主席迪亞斯-卡內爾指出，有關決定來得太遲且範圍有限。」郭嘉昆指出，美國將古巴列入所謂「支恐」名單毫無根據，是對古巴主權和尊嚴的粗暴干涉和踐踏，遭到包括中國在內的國際社會絕大多數成員強烈譴責和一致反對。與此同時，美國對古巴長達60多年的野蠻、無人道封鎖仍在繼續，持續對古巴經濟、民生造成巨大傷害，給古巴人民帶來深重災難。 　　

郭嘉昆說，去年古巴在聯合國大會提交的要求美國終止封鎖決議，連續第32年獲得高票通過，國際社會持續發出支持古巴、反對封鎖的強音。中方再次敦促美方站到歷史正確一邊，站到國際社會大多數一邊，盡早全面取消對古巴的封鎖制裁，停止給古巴經濟社會發展製造障礙。

古巴 舊金山 習近平

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