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中國演員王星獲釋 174名受困緬甸者家屬要求官方營救

中央社／北京9日電
王星曾出演過多部影視劇。（取材自新黃河）
王星曾出演過多部影視劇。（取材自新黃河）

中國演員王星日前在泰緬邊界失聯後獲救，引發中國各界對不少受困緬甸者的關注。中國媒體報導，有174名緬甸被困人員的家屬日前共同填寫「174位『星星』被困緬甸聯合求救」的文件，要求中國官方將這174人營救回國。

王星日前赴泰國拍戲，卻在3日中午前後在泰緬邊境突告失聯，引起中國輿論關注，連中國外交部也對此事表態。直到泰媒報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）7日表示，泰國警方已在泰緬邊境城市美索（Mae Sot）找到王星，並確認王星的失蹤與緬甸境內的電信詐騙中心有關。

綜合紅星新聞等中國媒體報導，在貝東塔及泰國政府7日先後宣布找到王星後，中國微信上一個擁有487人的緬甸被困人員家屬互助群內，群主除當即轉發王星獲救的訊息，並使用線上文件統計被困人員訊息，共有174名家屬填寫。

根據報導，這份文件最後被取名為「全國174位『星星』被困緬甸聯合求救」，而「星星」正是王星的外號。

報導指出，這174名被困緬甸的中國民眾中，分別有群友的弟弟、兒子、丈夫和父親，失蹤至今的時間從數月到數年不等。而他們的這些家人至今仍在焦慮、擔憂和恐懼中度過每一天，時刻關注每一條相關訊息，深怕錯過親人的任何消息。

報導提到，緬北地區臨近中國邊境的大型電信詐騙園區，目前雖已被全部鏟除。但在緬北當陽、萬海，以及王星所前往的緬東妙瓦底等地區，仍有一些小型電信詐騙園區，其中仍有部分華人受困至今。

至於王星本人，他在獲釋後表示，自己被騙到泰緬邊境，是因為自己2018年前後曾到泰國試過鏡，所以覺得這只是一次「普通試鏡」。但他在緬甸電詐園區內，被要求練習打字，培訓了2至3天，處於高壓狀態，睡不著覺，沒有吃飽飯，甚至沒有時間去上廁所，但並未接受與人交談或打電話的培訓。

緬甸 泰國 邊境

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