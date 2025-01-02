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中國擬限制鋰電池正極材料製備技術出口

中央社台北2日電
中國商務部今天宣布將調整其「禁止出口限制出口技術目錄」，其中擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」。（美聯社）
中國商務部今天宣布將調整其「禁止出口限制出口技術目錄」，其中擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」。（美聯社）

中國商務部今天宣布將調整其「禁止出口限制出口技術目錄」，其中擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」。中國在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾8成，主要應用在電動車、儲能設備及3C產品。

中國商務部網站2日發布關於「中國禁止出口限制出口技術目錄」調整公開徵求意見的通知，擬新增1項技術條目、修改1項技術條目、刪除3項技術條目。意見反饋截止時間為今年2月1日。

調整內容包括，在「化學原料和化學製品製造業」新增限制出口「電池正極材料製備技術」，並列出多項控制條件。

另外在「有色金屬冶煉和壓延加工業」中，修改並新增「有色金屬冶金技術」的控制條件，也都涉及鋰的相關生產與製備技術。

正極材料是鋰離子電池的關鍵組成部分，其性能和成本直接影響電池的整體性能和經濟性。

公開資料顯示，2023年，中國在全球鋰離子電池正極材料的產量占比為89.4%。這一數據表明中國在全球鋰離子電池正極材料市場中占據主導地位。

中國若對鋰電池正極材料製備技術限制出口，美國可能首當其衝，這也將衝擊正在海外積極布局設廠的中國動力電池商。

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