我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」

後院不該種這7種果樹 園藝專家說原因

解放軍元旦重磅發布「中國人」MV 賦予銀杏葉新意涵

記者林宸誼／即時報導
（取自X）
（取自X）

2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV，背景音樂即為港星劉德華演唱的「中國人」，MV除解放軍各種演訓畫面。其中饒有意味的是，影片中專門展示了一張背景為藍天、前景為銀杏葉和飛鳥的靜態照片。

北京青年報旗下新媒體「政知見」報導，近日網路上熱傳網友拍攝的多段新型飛行器實拍影片，相關消息屢屢登榜熱搜，甚至引發外媒爭相報導。

網路影片畫面中，兩款外形科幻的飛行器以暗灰色塗裝亮相飛行。其中一款飛行器採用無垂直尾翼設計，外形酷似一片平整的三角銀杏葉片，由黃色塗裝的殲20戰機伴飛。

另一款飛行器的外形也與現役機型迥異，仰拍視角下形似一隻正在俯衝的飛鳥。環球網近日發文援引外媒分析稱，兩款飛行器或為大陸最新研發的新型隱身戰機。

兩款飛行器在網路上走紅當天，「國防時報」新媒體帳號發布了一張銀杏葉照片，並配文稱：「它真的好像一片葉子。」一時間，媒體爭相轉發，「銀杏葉」在2024年末的中文互聯網中被賦予了新的意涵。

此外，飛鳥照片也同樣登上熱搜，有網友稱，相關照片中的飛鳥是雨燕的一種，是飛行速度最快的鳥類之一。

就銀杏葉的走紅，「兵器」雜誌發文將這一現象類比「史普尼克時刻」，稱其為「銀杏葉時刻」。

1957年10月，前蘇聯成功發射人造衛星「史普尼克1號」。當時，這一次成功嘗試引發空前的國際震動，並被美國視為前蘇聯在航太技術的競爭中取得領先的標誌性事件。後世將該事件稱為「史普尼克時刻」。

2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV「中國人」，背景音樂即為港星劉德華演...
2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV「中國人」，背景音樂即為港星劉德華演唱的「中國人」，MV除共軍各種演訓畫面。其中，饒有意味的是，影片中專門展示了一張背景為藍天、前景為銀杏葉和飛鳥的靜態照片。（圖／截圖自影片）

解放軍 劉德華 航太

上一則

中國招聘「AI面試」正流行 應徵者反應兩極

下一則

清華「神仙姐姐」彭弋航訪台「牢記使命」獲選年度人物

延伸閱讀

一門3共諜 退役少校吸收2子及同袍被重判

一門3共諜 退役少校吸收2子及同袍被重判
新年第一天就用劉德華的歌對台武嚇 解放軍強調隨時能戰

新年第一天就用劉德華的歌對台武嚇 解放軍強調隨時能戰
台最新民調：76%自認台灣人 自認中國人上升3.5個百分點

台最新民調：76%自認台灣人 自認中國人上升3.5個百分點
相隔一個月 解放軍再度發動聯合戰備警巡

相隔一個月 解放軍再度發動聯合戰備警巡

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國自主研製建造的首艘076型兩棲攻擊艦—四川艦正式出塢。（視頻截圖）

中「四川艦」出塢 西方為何「難抄作業」 只能羨慕嫉妒恨？

2024-12-30 01:29

中「特種」機器狗升級 會耍高超技術 馬斯克注意到了

2024-12-30 05:30
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30

超人氣

更多 >
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡
佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因