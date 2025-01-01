解放軍元旦重磅發布「中國人」MV 賦予銀杏葉新意涵

（取自X）

2025年第一天，解放軍 東部戰區發布重磅MV，背景音樂即為港星劉德華 演唱的「中國人」，MV除解放軍各種演訓畫面。其中饒有意味的是，影片中專門展示了一張背景為藍天、前景為銀杏葉和飛鳥的靜態照片。

北京青年報旗下新媒體「政知見」報導，近日網路上熱傳網友拍攝的多段新型飛行器實拍影片，相關消息屢屢登榜熱搜，甚至引發外媒爭相報導。

網路影片畫面中，兩款外形科幻的飛行器以暗灰色塗裝亮相飛行。其中一款飛行器採用無垂直尾翼設計，外形酷似一片平整的三角銀杏葉片，由黃色塗裝的殲20戰機伴飛。

另一款飛行器的外形也與現役機型迥異，仰拍視角下形似一隻正在俯衝的飛鳥。環球網近日發文援引外媒分析稱，兩款飛行器或為大陸最新研發的新型隱身戰機。

兩款飛行器在網路上走紅當天，「國防時報」新媒體帳號發布了一張銀杏葉照片，並配文稱：「它真的好像一片葉子。」一時間，媒體爭相轉發，「銀杏葉」在2024年末的中文互聯網中被賦予了新的意涵。

此外，飛鳥照片也同樣登上熱搜，有網友稱，相關照片中的飛鳥是雨燕的一種，是飛行速度最快的鳥類之一。

就銀杏葉的走紅，「兵器」雜誌發文將這一現象類比「史普尼克時刻」，稱其為「銀杏葉時刻」。