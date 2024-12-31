習近平新年談話：兩岸一家親、中國碗裝了更多中國糧

中國國家主席習近平31日晚間發表的新年談話，提到「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。（圖／截自央視新聞聯播）

中國國家主席習近平 31日晚間發表「2025年新年賀詞」，今年仍有涉台內容，他提到「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

去年12月31日，習近平發表2024新年賀詞，在兩岸部分提及「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。2023年賀詞則是「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。2022年賀詞為「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。

央視新聞聯播晚間7時播出習近平的談話，全長約為10分鐘左右。在台港澳的部分，習近平指出，「在澳門 回歸祖國25周年之際，我再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，保持香港澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」

就國際局勢，他則提到，世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運，他指出中國願同各國一道做友好合作的踐行者，文明互鑒的推動者，構建人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。

中國內政方面，習近平強調過去一年中國經濟回暖向好，GDP預計超過130兆元人民幣(約17.8兆美元)，糧食產量突破1.4兆斤，「中國碗裝了更多中國糧」，他還稱，「對大家關心的就業 增收、一老一小、教育醫療等問題，我一直掛念」，他隨後指出，一年來基礎養老金提高了，房貸利率下調了，直接結算範圍擴大，方便了異地就醫，消費品以舊換新提高了生活品質，「大家的獲得感又充實了許多」。

習近平還表示，當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。他指出，「我們從來都是在風雨洗禮中成長，在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心」。

習近平最後以「多喜樂，常安寧」作結。

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