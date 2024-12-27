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比亞迪在巴西被控奴役勞工 中國外交部：正在核實

記者陳政錄／即時報導
比亞迪位於巴西巴伊亞州卡馬薩里的新電動車工廠建設現場全景。路透
比亞迪位於巴西巴伊亞州卡馬薩里的新電動車工廠建設現場全景。路透

在中國大陸車企積極出海發展之際，外媒報導巴西勞工部門叫停了比亞迪當地建廠項目，指該工地涉嫌奴役163名大陸籍員工。對此，大陸外交部發言人毛寧27日回應表示，正在核實有關情況，並稱中國大陸高度重視保障勞工的合法權益，一貫要求中資依法依規經營。

據路透報導，巴西巴伊亞州勞工檢察官辦公室日前表示，在當地一間比亞迪工廠的建築上「解救」了163名大陸公民，指控這些人被迫長期工作，有工人連續25日不休息，31人共用1個浴室，生活條件「堪比奴隸」。

在27日的大陸外交部例行記者會上，有媒體就此提問，包括巴西官方表示，比亞迪巴西工廠的建設外包施工方之一金匠集團的員工是「國際拐賣的受害者」，金匠公司已配合調查，比亞迪表示與金匠公司終止合約，中方有何評論

毛寧說回應說，「我們注意到相關報導，也同巴西方面保持溝通，正在核實有關情況。」

但毛寧也補充，我想說的是，中國政府高度重視保障勞工的合法權益，一貫要求中資依法依規經營。

另，就美國總統川普近日提及巴拿馬運河，表示有中國士兵駐紮等，毛寧說，前幾天她已經作出了回應，並引述巴拿馬總統穆利諾指出，巴拿馬運河不受任何大國直接或間接控制。

毛寧重申，作為中方，我們將一如既往地尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

巴西 勞工部 比亞迪

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