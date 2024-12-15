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爭黃埔詮釋權 上海成立黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心

記者陳宥菘／即時報導
上海市黃埔軍校同學會黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心成立揭牌暨合作簽約儀式13日在上海大學舉行。（圖／取自浦江和聲微信公眾號）
上海市黃埔軍校同學會黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心成立揭牌暨合作簽約儀式13日在上海大學舉行。（圖／取自浦江和聲微信公眾號）

中國正加大爭搶黃埔軍校話語權的力度，據中新網報導，上海市黃埔軍校同學會黃埔歷史文化與兩岸關係研究中心成立揭牌暨合作簽約儀式13日在上海大學舉行，該中心將以研究宣傳闡釋黃埔精神的歷史意義和時代價值為主攻方向，加強對黃埔百年歷史的研究和闡述工作。

據報導，簽約儀式現場，上海市黃埔軍校同學會與新時代上海統一戰線研究上海大學基地相關負責人簽署合作協議。雙方將運用各自資源優勢，建構交流平台、推動合作研究、共同進行活動。

上海市黃埔軍校同學會會長周亞軍表示，從歷史脈絡來看，黃埔軍校與上海大學淵源深厚。站在黃埔百年的新起點上，要準確把握「新時代愛國統一戰線」的歷史方位，以研究宣傳闡釋黃埔精神的歷史意義和時代價值為主攻方向，建構一支專家學者牽頭、黃埔同學親屬融入、機關青年幹部參與的研究隊伍。

周亞軍還說，要選擇對台工作領域具有策略性、全局性、前瞻性、針對性的重大現實和理論問題開展研究，形成更多有現實熱度、理論深度和學術厚度的高品質研究成果，「加強對黃埔百年歷史的研究和闡述工作」，讓黃埔故事感染人、黃埔精神激勵人、黃埔情緣凝聚人。

上海大學黨委副書記段勇表示，黃埔軍校與上海大學，作為大革命時期第一次國共合作的重要產物，共同承載著深厚的歷史淵源和光榮的革命傳統。研究中心的成立和合作簽約的達成，是深化統一戰線工作、傳承紅色文化的重要舉措。

據報導，下一步，上海市黃埔軍校同學會將聚焦「讓黃埔歷史文化資源在傳承紅色文化基因中發揮鑄魂育人作用，讓黃埔精神在深化兩岸融合發展中發揮橋樑紐帶作用的目標，著力在提升統戰理論研究的深度、對台政策研究的顆粒度、黃埔歷史研究的能見度上下功夫。

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