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美擬移除中國通訊設備 中商務部：泛化國家安全概念

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部發言人何亞東。（中新社）
中國商務部發言人何亞東。（中新社）

美國眾議院將就一項年度國防法案進行投票，包括為美國電信公司撥款30多億美元，用於從美國無線網路中移除中國電信公司華為和中興公司生產的設備。中國商務部發言人何亞東12日召開例行新聞發布會時回應，指稱中國資訊通信產品構成安全風險，毫無事實依據，中方將採取一切必要措施維護中國企業正當權益。

何亞東表示，美方指稱中國資訊通信產品構成安全風險，毫無事實依據。中方堅決反對美方泛化國家安全概念、違反市場經濟和公平競爭原則、干擾中美企業的正常經貿合作。希望美方尊重事實，停止將經貿問題政治化、武器化。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。

美國之音報導，美國眾議院定於下週就一項年度國防法案進行投票，法案包括為美國電信公司撥款30多億美元，用於從美國無線網路中移除中國電信公司華為和中興公司生產的設備，以應對安全風險。

長達1,800頁的相關文本在7日晚間發布，包括針對中國的其它條款，像是要求就中國逃避美國國家安全法規的努力提供報告，並對中國生物技術能力現狀進行情報評估。美國聯邦通訊委員會表示，拆除不安全設備估計耗資49.8億美元，但國會先前僅批准19億美元用於 「拆除更換」計劃。

美國聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）曾呼籲美國國會提供緊急額外資金，稱更換126家運營商網絡設備的計劃，面臨30.8億美元的資金缺口，「危及國家安全和依賴這些危險網絡的農村消費者」。

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