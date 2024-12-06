旅德新生大熊貓雙胞胎 得名「夢好」「夢甜」

圖為「夢好」「夢甜」在柏林動物園為它們舉行的命名儀式上。 （中新社）

旅德大熊貓「夢夢」8月誕下的一對雌性雙胞胎取名為「夢好」「夢甜」。

當地時間6日，柏林動物園 為在該園出生滿百天的大熊貓雙胞胎舉行命名儀式。中國駐德國 大使鄧洪波、柏林市市長韋格納、柏林動物園園長克尼里姆、媒體記者等50餘人出席。

鄧洪波表示，7年前，習近平 主席訪德期間出席柏林動物園大熊貓館開館儀式，開啟了中德大熊貓保護研究合作和人文交流新篇章。7年來，大熊貓在柏林安家落戶、茁壯成長，受到德國民眾廣泛喜愛，成為柏林市的耀眼明星，更成為中德友好的靚麗使者和美好象徵。今天，我們共同見證大熊貓幼崽「百日禮」，送上誠摯祝福並表達對兩國關係的美好祝願。大熊貓合作故事是中德人民雙向奔赴、相知相親的生動體現，期待兩國繼續攜手前行，共創和平繁榮的美好明天。

克尼里姆介紹了大熊貓成長情況和生活趣聞，感謝中方長期支持。韋格納表示大熊貓是柏林文化多樣性的象徵，今年是柏林和北京建立友城關係30周年，感謝中方讓柏林有機會展示大熊貓，這體現了德中特殊友好關係。

柏林動物園動物醫生弗蘭齊斯卡·薩特向中新社記者表示，大熊貓雙胞胎的性格有所不同。「夢好」性格稍微大膽，不那麼容易受驚，「夢甜」有時會顯得謹慎和害羞。不過，兩隻大熊貓都非常親近母親，也非常好奇，嘗試去探索周圍環境。

根據雙方商定，中德各自為大熊貓幼崽命名，並由鄧洪波與韋格納分別擔任榮譽監護人。當日，柏林中國文化中心舉辦了大熊貓文化體驗活動，吸引大量遊客參與。

「夢夢」和雄性大熊貓「嬌慶」於2017年6月從中國成都抵達柏林動物園，開始了為期15年的旅居生活。2019年8月31日，「夢夢」誕下一對雄性雙胞胎，分別取名「夢想」和「夢圓」，這是德國首次迎來大熊貓誕生。2023年12月，這對雙胞胎兄弟返回中國。今年8月22日，「夢夢」在柏林動物園產下第二對雙胞胎。