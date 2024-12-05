我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

等待就業報告 股指全面收低 道指跌落4萬5000點

中反制美對台軍售 中外交部：美方執意「以武助獨」

記者陳湘瑾／即時報導
中國外交部發言人林劍。（歐新社）
中國外交部發言人林劍。（歐新社）

中國外交部5日發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，決定對美國13家軍工企業及6名企業高級管理人員採取反制措施。中國外交部發言人林劍5日指出，美方執意「以武助獨」，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。

中國外交部5日召開例行記者會的同時，在網站上公布對13家美國軍工企業和6名高級管理人員採取反制措施的決定，有記者詢問林劍是否有進一步評論。

林劍表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。美國近期多次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

林劍強調，「台獨」與台海和平水火不容，美方執意「以武助獨」，動搖不了我們反對「台獨」，實現國家統一的堅定決心，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。

林劍最後表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，兌現美國領導人不支持「台獨」的承諾，立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

根據中國外交部今天發布的反制措施決定，因美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。該決定於12月5日起施行。

華人

上一則

BBC指新疆番茄涉強迫勞動 中外交部：下周炒作紅蘿蔔？

下一則

中國官媒：美國制裁沒有阻止中國晶片產業持續壯大

延伸閱讀

赴巴拉圭參與UNESCO會議 中國外交官籲「背棄台灣」遭逐

赴巴拉圭參與UNESCO會議 中國外交官籲「背棄台灣」遭逐
BBC指新疆番茄涉強迫勞動 中外交部：下周炒作紅蘿蔔？

BBC指新疆番茄涉強迫勞動 中外交部：下周炒作紅蘿蔔？
台外交部證實 秘魯巨石砸車3死 其中1人是台僑

台外交部證實 秘魯巨石砸車3死 其中1人是台僑
南韓最短命戒嚴／美官員：南韓民主具韌性 盼和平解爭端

南韓最短命戒嚴／美官員：南韓民主具韌性 盼和平解爭端

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

2024-12-03 07:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意
湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安