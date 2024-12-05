中反制美對台軍售 中外交部：美方執意「以武助獨」

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

中國外交部5日發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，決定對美國13家軍工企業及6名企業高級管理人員採取反制措施。中國外交部發言人林劍5日指出，美方執意「以武助獨」，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。

中國外交部5日召開例行記者會的同時，在網站上公布對13家美國軍工企業和6名高級管理人員採取反制措施的決定，有記者詢問林劍是否有進一步評論。

林劍表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。美國近期多次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人 民共和國反外國制裁法》有關規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

林劍強調，「台獨」與台海和平水火不容，美方執意「以武助獨」，動搖不了我們反對「台獨」，實現國家統一的堅定決心，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。

林劍最後表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，兌現美國領導人不支持「台獨」的承諾，立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

根據中國外交部今天發布的反制措施決定，因美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。該決定於12月5日起施行。