我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓軍方：將繼續執行戒嚴令直到總統宣布解除

感恩節後的剩菜 可在冰箱裡保存多久

賴清德返台後中共將軍演？中國外交部：密切關注事態發展

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人林劍。（路透）
中國外交部發言人林劍。（路透）

外界推測，台總統賴清德結束對太平洋島國的「訪問」返台之後，中方有可能會在台灣周邊舉行軍演，對此，中國外交部發言人林劍3日在例行記者會上回應表示：「正密切關注事態發展」。

林劍說，「我在這裡要強調的是，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。」

此前賴清德1日過境美國夏威夷引起中國官方反彈，中國外交部發聲明稱中方對美方安排賴總統「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。中國國台辦則針對賴清德過境美國夏威夷表示堅決反對台美官方往來；也堅決反對台灣地區領導人「過境」美國等兩個「堅決反對」。

俄羅斯衛星通訊社此前報導，俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長、政治學博士亞歷山大．洛馬諾夫表示，賴清德此行有區別的是，台島周邊局勢空前高度緊張。一方面中美關係惡化，與此同時賴清德一些言論在北京引起厭惡，「因此，北京方面非常警惕地看待他的此行。」因此不排除中國在台島近旁舉行軍事演習以回應美國對台獨的鼓動。

事實上，賴清德出發前，國安體系官員就向媒體表示，中國可能在賴清德出訪期間，繼先前的利劍2024A、B演習後，再度發動利劍2024C。但截至目前為止，台海周邊的解放軍活動，尚未出現大幅異常。

台國防部表示，國軍利用聯合情監偵手段，都能全程嚴密掌控解放軍行動，並將中國歷次對台威脅態樣，列入相關預警徵候。

賴清德11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，去程過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，預計12月6日晚間返抵國門。

賴清德 夏威夷 解放軍

上一則

BBC百大傑出女性 中國女權行動者馮媛、網紅蘇敏入選

下一則

見美外交智庫 王毅：反對美國在過渡期對台軍售

延伸閱讀

南韓戒嚴 民進黨小編發文附和又刪 羅智強叫賴清德出來講

南韓戒嚴 民進黨小編發文附和又刪 羅智強叫賴清德出來講
賴清德出訪 中國本周末軍演？台總統府：公然挑釁

賴清德出訪 中國本周末軍演？台總統府：公然挑釁
出訪第3天 賴清德今將在馬紹爾國會發表演說

出訪第3天 賴清德今將在馬紹爾國會發表演說
賴清德過境美 路透：中國最快周末展開新一輪對台軍演

賴清德過境美 路透：中國最快周末展開新一輪對台軍演

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30

超人氣

更多 >
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」
愈冷愈開花 2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

愈冷愈開花 2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚
全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%

全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%