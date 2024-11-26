習近平會李顯龍 中國官媒罕見報導2人討論「中美關係」

中國國家主席習近平（右）26日會見新加坡國務資政李顯龍。（歐新社）

中國國家主席習近平 26日下午在北京會見新加坡 國務資政李顯龍，除了回顧雙方關係的進展外，中國官媒特別提到兩人討論了「中美關係」，凸顯剛從美國結束訪問的李顯龍，在「中美關係」中有一定的分量。

央視新聞聯播26日晚間披露習近平與李顯龍在北京釣魚台 國賓館會見的內容，習近平指出，明年是雙方建交35周年，雙方要密切高層往來，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作，他還表示「歡迎新方繼續做對華合作的先行者」。

習近平並提到，當今世界正經歷百年未有之大變局，面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作，開放包容才是人間正道。他強調中國願同新加坡一道踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，「抵制集團對立分裂對抗，構建亞洲命運共同體」。

李顯龍則表示，新加坡將繼續致力於深化同中國的合作，積極參與「中國式現代化」進程。他還提到，各國應該秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同應對風險挑戰，提升造福人民。

值得一提的是，央視特別指出「雙方還就中美關係地區形勢等共同關心的重大問題交換了意見」。去年3月兩人會見後，中國官方僅指出雙方就「共同關心的大國關係和國際地區問題深入交換了意見」。

另據新加坡聯合早報消息，習近平在開場白中形容，李顯龍是中國人民的「老朋友、好朋友」，習近平也讚許李顯龍在「國際上，特別在亞洲算是資深政治家」，無論是對新加坡國家取得顯著的成就，還是推進一些國際和地區的合作，都作出了重要貢獻。

李顯龍則提到，在更不確定和動盪的國際環境下，新加坡與中國雙邊合作更為可貴；大國之間的緊張加劇，各國現在強調國家安全，供應鏈韌性，而不是經濟整合和國際多邊合作。在這樣環境裡，志同道合的大小國家共同努力，盡全力發展合作關係，為人民提升福祉，就更為重要。

此外，中國政協主席王滬寧也與李顯龍會見，據央視新聞消息，李顯龍表示，雙方關係發展勢頭良好，明年兩國將迎來建交35周年，「新方堅持一個中國政策」，願同中國加強戰略溝通，持續提升合作水平和成效。

而除了李顯龍，習近平26日下午也在釣魚台國賓館會見薩摩亞總理菲亞梅（Fiame Naomi Mataʻafa）。習近平強調，中國對太平洋島國秉持4個充分尊重原則，對太平洋島國的幫助不附加政治條件，不強加於人，不開空頭支票。中國對太平洋島國的政策開放包容，沒有私心，不針對第三方，不搞地緣爭奪和勢力範圍。中國願將幫助太平洋島國提升應對氣候變化能力作為優先合作領域。費亞梅則提到薩方「堅定恪守一個中國原則」，會見後雙方並發表聯合聲明。