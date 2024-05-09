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百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

記者賴錦宏/即時報導
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁璩靜近日因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。其發布的影片中，「員工鬧分手提離職我秒批」等話題，引發網友廣泛爭議，同時導致百度股價大跌。5月9日凌晨，璩靜就近日其個人短片引發輿情風波在朋友圈發文道歉：「虛心接受批評、深刻反省」。傍晚，互聯網傳出消息，璩靜從百度離職。

璩靜的全文如下：「大家好，這幾天因為我個人的短視頻引起了這麼大的風波，跟廣大網友誠懇道歉。各個平台上，大家的意見和評論我都認真讀了看了，很多批評非常中肯，我深刻反思、虛心接受。

發布短視頻之前，我沒有事先徵求公司意見，不符合相關流程，也不代表公司立場，特此澄清和道歉。視頻中很多不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害，也在此誠懇道歉。

發短視頻的初心是想把工作做好，但心太急了，方法不當，給大家帶來了不適和困擾，我誠懇接受各種批評。我會認真改進個人的溝通方式和管理方式，糾正錯誤，更關心同事，在實踐中虛心聽取大家的寶貴建議，希望大家批評指正。謝謝大家。」

有中國網民質疑璩静的抖音號是否買來的；也有人質疑璩静的影片點擊和讚好數量與粉絲量不成正比。

日前，璩靜在個人抖音號上發布多段短片引發爭議，多個相關話題詞條登上微博熱搜。在影片中，璩靜自爆曾被員工寫了300封舉報信，璩靜稱信中「大部分內容都是誹謗杜撰的」。

此外，璩靜也談起自己的管理經驗，「員工鬧分手提離職我秒批，為什麼要考慮員工的家庭。我又不是她婆婆，我主要考慮的是他能不能在他的崗位，及時給我交付結果。」

在5月6日晚更新的題為「職業女性的遺憾」的影片中，璩靜提到曾經忘記大兒子的生日和小兒子上幾年級，並表示並不後悔，因為選擇了做職業女性。

因璩靜在影片中談的內容過於激烈而引發輿情，外界對於影片內容的討論進一步上升至百度的價值觀。也有分析人士指出，璩靜發布的幾個短片均有「引戰」成分，這是非熱點事件當事人的個人IP迅速崛起的常規手法，在微博、微信公眾號、百家號、抖音等都常見。

據了解，5月7日，璩靜已清空了抖音號上的全部影片。

百度 抖音 微博

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