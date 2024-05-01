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中國否認汽車產能過剩 官方曝產能利用率不到50%

中央社台北1日電
中國近期高分貝否認歐美指控新能源汽車產能過剩，不過江蘇省智能網聯汽車創新中心4月26日發布報告指出，中國前20家乘用車企業平均產能利用率低於50%。圖為1月22日，浙江寧波，極氪汽車工廠生產線。中新社
中國近期高分貝否認歐美指控新能源汽車產能過剩，不過江蘇省智能網聯汽車創新中心4月26日發布報告指出，中國前20家乘用車企業平均產能利用率低於50%。圖為1月22日，浙江寧波，極氪汽車工廠生產線。中新社

中國近期高分貝否認歐美指控新能源汽車產能過剩，不過江蘇省智能網聯汽車創新中心近日發布報告指出，中國前20家乘用車企業產能合計約3500萬輛，占總量約7成，整體平均產能利用率卻低於50%。

這份官方報告說，產能利用率在80%到85%之間被認為是比較健康和可持續的水準，而高於60%能保證企業能基本正常運轉，當產能利用率低於60%時，就意味著「嚴重的產能過剩」。

江蘇省智能網聯汽車創新中心4月26日發布「我國汽車產能現狀及其成因分析」報告。

報告引述中國汽車產業訊息服務平台「蓋世汽車」數據指出，2023年中國乘用車整體產能布局近5500萬輛，而生產大約為2600萬輛，整體的產能利用率不足50%。自2019年乘用車產能利用率跌破50%，此後一直在50%以下徘徊。

根據蓋世汽車發布，2023年中國乘用車產能利用率為47.5%。

根據江蘇省智能網聯汽車創新中心統計，2023年中國前20家乘用車企業產能合計約為3500萬輛，占總量約7成，整體的平均產能利用率卻低於50%。產能利用率在70%以上只有8家車企，包括比亞迪、上汽通用五菱、長安汽車等，但不乏部分現在或者曾經的主流車企產能利用率低於40%，甚至有的產能利用率低於15%。

報告指出，龍頭級中外合資燃油車企產能過剩明顯。以排名第一的上汽集團為例，旗下子公司如上汽大眾、上汽通用和上汽大通的產能利用率分別為58%、53%和61%。但相較之下，上汽乘用車以及主打高C/P值新能源汽車的上汽通用五菱則表現良好，產能利用率均在80%以上。

而新能源企業則喜憂參半，龍頭企業相較產能運轉良好，如比亞迪、理想及特斯拉中國等。比亞迪2023年年報公開乘用車產能有190萬輛，但產量卻達到303萬輛，產能利用率高達159.5%。

報告指出，中下游的新能源車企日子過得卻不太容易，原先的「蔚小理」如今只有理想實現了盈利，而更多新能源車企則面臨快速擴張產線後，銷售成績不達標的問題。

究其主要原因，一是面臨越來越多的新入局者，企業產品競爭力和C/P值均處於弱勢，逐步喪失掉先發者的市場優勢；二是錯估了新能源發展趨勢，「盲目擴張產能」。

報告並指出，傳統合資車企面臨的形勢更加嚴峻。2018年迄今已有近10家合資車企退出中國，法系車標緻雪鐵龍、韓系車現代已經開始出售工廠換取現金。

報告稱，當前中國上市車企的庫存量並未達到過高水準，而產能利用率不足現象主要產生在傳統燃油車方面，經過市場調節後會逐步淘汰落後產線和品牌。而對於那些規模相對較小，產品缺乏競爭力的新能源汽車企業，將面臨更加巨大的市場壓力。

報告還提到，中國國內汽車市場雖然熱鬧，但車企盈利能力卻嚴重下滑。根據中國國家統計局發布，2023年汽車行業收入人民幣10兆976億元（約1.5兆美元），年增12%；成本8兆7627億元，成長13%；利潤5086億元，增長5.9%；「汽車行業利潤率只有5.0%」。

報導指出，根據目前已公布財報數據的上市車企，2023年營業總收入在1000億元以上的車企，基本實現盈利，但相較2022年，淨利潤成長的企業數量較少，基本確定了2023年車市「內捲」基調，車企紛紛選擇「以利潤換取銷量」的路線，而接下來如何在當前競爭激烈的市場賺錢，已經是擺在中國各車企面前最嚴峻的問題。

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