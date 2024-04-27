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布林肯離開中國前突訪唱片行 買泰勒絲和竇唯專輯

中央社北京26日綜合外電報導
國務卿布林肯和美國駐中國大使伯恩斯在北京一家唱片行選購。(路透)
國務卿布林肯和美國駐中國大使伯恩斯在北京一家唱片行選購。(路透)

美國國務卿布林肯今天結束在中國連串會談後，離開途中意外繞道北京一家唱片行買了美國流行樂天后泰勒絲和中國經典搖滾歌手竇唯的專輯。他此行為緩和美中兩大超級強國間緊張。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）這趟訪問包括與中國國家主席習近平會面。他今天前往機場途中，突然來到北京藝術區的LI-PI Records唱片行（萊蒎黑膠唱片店），並購買泰勒絲（Taylor Swift）2022年專輯「午夜」（Midnights）及老闆推薦的一張竇唯專輯。

布林肯此趟中國行目的之一，是要強調美國國務院所稱的「民間連結」（people-to-people ties）重要性，是為努力改善兩國關係的一部分。

布林肯在唱片行內時，稱泰勒絲是成功的美國出口品。她的熱門名曲包括「壞到底」（Bad Blood），收錄在她2014年推出的第5張專輯。

泰勒絲2019年推出的專輯「情人」（Lover），在中國創下國際藝人銷售新紀錄。這張專輯在中國發行後，短短一週內包括串流播放量和下載量及銷售量合計超過100萬，成為中國境內歷來在如此短時間內消費量最大的完整長度國際藝人專輯。

布林肯是一位熱衷音樂的樂手和吉他手，他形容音樂是「不分地域的最佳連結工具」。他還說自己喜愛黑膠唱片，是因為有封套說明文字。

當這家北京唱片行的老闆問他喜歡什麼音樂時，現年62歲的布林肯說他什麼都愛，但「有點著迷於70年代」。

布林肯 泰勒絲 國務院

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